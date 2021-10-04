https://sputnik-georgia.ru/20211004/uchenye-ponyali-pochemu-vaktsina-ot-covid-19-ne-vsegda-deystvuet-260212976.html

Ученые поняли, почему вакцина от COVID-19 не всегда действует

Ученые поняли, почему вакцина от COVID-19 не всегда действует

Оказывается, все зависит от набора антител и их концентрации, которые у каждого человека меняются особенным образом 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T18:34+0400

2021-10-04T18:34+0400

2021-10-04T18:34+0400

в мире

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Итоги масштабного исследования ученых из Нидерландов показали, что иммунитет каждого человека такой же уникальный, как и его отпечатки пальцев. По этой причине одна и та же инфекция переносится всеми по-разному. Аналогично и в случае действия вакцины против COVID-19.Согласно материалу исследователей, опубликованному в журнале Cell Systems, специалисты в Утрехтского университете во главе с профессором Альбертом Хеком измерили профили антител приблизительно у сотни человек, включая пациентов с коронавирусной инфекцией и людей, получивших различные вакцины против COVID-19.Китайский ученый предупредил о возможном появлении нового смертельного вируса >>> Так вот результаты показали, что число антител и их концентрация у каждого человека меняются своим особенным образом в ходе протекания болезни или после прививки. Любопытно, что разный профиль антител можно зафиксировать даже у двух человек, получивших одновременно одну и ту же дозу вакцины.Кроме того, авторы исследования выяснили, что у большинства людей, больных или здоровых, в каждый конкретный момент времени в крови присутствует от нескольких десятков до нескольких сотен различных антител в высоких концентрациях, при этом профиль антител каждого человека абсолютно уникален. Ученые поясняют: низкие уровни антител после вакцинации не указывают на то, что вакцина неэффективная, а но то, что иммунная система у конкретного человека реагирует на вакцину хуже, чем у других. Так же у некоторых людей уровень антител способен немного снижаться со временем, и такие люди быстро становятся снова восприимчивыми к вирусу, считают эксперты. Есть и исключения. К примеру, ученые доказали, что у одного человека из ста после прививки антитела абсолютно не вырабатываются. Это факт означает, что если даже все взрослое население, к слову, Великобритании полностью вакцинируют, полмиллиона человек опять же не будут защищены от вируса и даже будут не в курсе. В данном случае нужно вводить практику массового тестирования на антитела, отмечают специалисты. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19