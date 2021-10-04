https://sputnik-georgia.ru/20211004/v-zaschitu-saakashvili-u-rustavskoy-tyurmy-zaplanirovany-srazu-dve-aktsii-260181716.html

В защиту Саакашвили у руставской тюрьмы запланированы сразу две акции

В защиту Саакашвили у руставской тюрьмы запланированы сразу две акции

Поддержать третьего президента Грузии в Рустави приедут как активисты его партии - "Национального движения", так и сторонники из регионов 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T00:21+0400

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новости

грузия

акция

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собираются в понедельник, 4 октября, устроить акцию у здания руставской тюрьмы №12 в его поддержку.Третий президент Грузии, нелегально пробравшийся на родину, был арестован 1 октября в Тбилиси. Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение>>Как напиcал на своей странице в Facebook председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, он ждет своих сторонников у пенитенциарного учреждения в 15:00.Позже еще об одной акции заявили активисты движения "Сакартвелоствис" ( "Для Грузии"). Они ждут приезда своих сторонников из регионов у той же тюрьмы в Рустави. Акция назначена на 18:00."Завтра в 18:00 соберемся у руставской тюрьмы, приедем со всей Грузии на собственных автомобилях: в 11:00 из Кобулети, в 12:00 из Гурии, в 14:00 из Кутаиси и других городов", - заявляют организаторы акции.Акция в поддержку и с требованием освободить экс-президента, пошла у пенитенциарного учреждения и в воскресенье вечером. Несмотря на дождь и ветер, участники простояли у стен тюрьмы со знаменами несколько часов.Михаил Саакашвили, который отказался от грузинского гражданства и получил украинское, обвиняется в должностных преступлениях в бытность президентом Грузии. П двум из них ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве. В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение - в незаконном пересечении государственной границы.В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, акция, возвращение и арест саакашвили