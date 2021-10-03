Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение

"Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров... Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", - заявил Гарибашвили.