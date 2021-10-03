Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение
21:23 03.10.2021 (обновлено: 21:54 03.10.2021)
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти Грузии - заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".
Премьер утверждал, что Саакашвили планировал неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в Тбилиси, спровоцировать появление полиции и приписать властям убийство оппозиционеров.
"Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров... Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", - заявил Гарибашвили.
По словам премьера, в рядах "Единого Нацдвижения" не было единства по этому плану и лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия был против такого развития событий.
В "Едином Нацдвижении" пока не комментировали заявление премьера и выдвинутые им обвинения.
В "Едином Нацдвижении" пока не комментировали заявление премьера и выдвинутые им обвинения.
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