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Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение
Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти... 03.10.2021, Sputnik Грузия
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грузия
ираклий гарибашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти Грузии - заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди". Премьер утверждал, что Саакашвили планировал неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в Тбилиси, спровоцировать появление полиции и приписать властям убийство оппозиционеров. По словам премьера, в рядах "Единого Нацдвижения" не было единства по этому плану и лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия был против такого развития событий. В "Едином Нацдвижении" пока не комментировали заявление премьера и выдвинутые им обвинения. Читайте также:Саакашвили тайком провез в Грузию водитель трейлера - новая версия СМИГрузинские полицейские делали селфи с Саакашвили во время задержанияВсе материалы по задержанию Саакашвили в Грузии тут &gt; &gt; &gt;
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грузия, ираклий гарибашвили, возвращение и арест саакашвили

Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение

21:23 03.10.2021 (обновлено: 21:54 03.10.2021)
853
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© Government of Georgia
Дополняется
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти Грузии - заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".
Премьер утверждал, что Саакашвили планировал неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в Тбилиси, спровоцировать появление полиции и приписать властям убийство оппозиционеров.

"Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров... Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", - заявил Гарибашвили.

По словам премьера, в рядах "Единого Нацдвижения" не было единства по этому плану и лидер "Единого Нацдвижения" Ника Мелия был против такого развития событий.

В "Едином Нацдвижении" пока не комментировали заявление премьера и выдвинутые им обвинения.

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