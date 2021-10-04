https://sputnik-georgia.ru/20211004/zaschitnik-dinamo-tbilisi-vyzvan-v-sbornuyu-gruzii-po-futbolu-260195932.html

Защитник "Динамо" Тбилиси вызван в сборную Грузии по футболу

Защитник "Динамо" Тбилиси вызван в сборную Грузии по футболу

Хвадагиани стал единственным футболистом "Динамо" Тбилиси, вызванным в национальную команду для подготовки к предстоящим поединкам 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T14:42+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль вызвал в расположение национальной команды защитника "Динамо" Тбилиси Сабу Хвадагиани.Приглашение игрока оборонительного плана не связано с травмой кого-либо из футболистов.Дебют Хвадагиани состоялся в тест-матче против Болгарии, в котором Грузия уступила 1:4. Защитник вызывался в сборную и раньше, на отборочные матчи ЧМ-2022 против Косово и Испании, но на поле в тех играх не выходил.Хвадагиани стал единственным футболистом "Динамо" Тбилиси, вызванным в национальную команду для подготовки к предстоящим поединкам.В октябре сборная Грузии проведет два отборочных матча ЧМ-2022 – 9 октября на своем поле в Батуми примет Грецию, а через три – на выезде сыграет с Косово. Подготовку к этим играм подопечные Вилли Саньоля начнут 4 октября в Тбилиси.После пяти матчей в отборочной группе "В" сборная Грузии занимает последнее место, набрав одно очко (ничья с Грецией 1:1). Лидером группы является сборная Испании, набравшая 13 очков в шести встречах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210930/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-futbolu-na-otborochnye-matchi-chm-2022-v-oktyabre-260051348.html

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