https://sputnik-georgia.ru/20211005/facebook-nachinaet-rabotu-posle-globalnogo-sboya-260223513.html
Facebook начинает работу после глобального сбоя
Facebook начинает работу после глобального сбоя
Доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы 05.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-05T02:32+0400
2021-10-05T02:32+0400
2021-10-05T02:34+0400
в мире
facebook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1c/251022925_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_4b70f4a0b1a9e7d739eddb72d4bc23bc.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ фиксируется рост трафика, сообщает РИА Новости.Днем пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов.Все сломалось. В работе соцсетей по всему миру произошел сбой >>"Согласно собранным Kentik данным, интернет-трафик у сервисов Facebook исчез в 15.39 всемирного времени (19.39 тбс) с указанием на проблемы DNS. Спустя 5,5 часов мы начинаем наблюдать возвращение трафика", - говорится в сообщении сервиса сетевого обзора Kentik.Пользователи также сообщают, что доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1c/251022925_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_3b95944fe8152a61a87e24ad0d7c1c68.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, facebook
Facebook начинает работу после глобального сбоя
02:32 05.10.2021 (обновлено: 02:34 05.10.2021)
Доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы
ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik
. Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ фиксируется рост трафика, сообщает РИА Новости
.
Днем пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов.
"Согласно собранным Kentik данным, интернет-трафик у сервисов Facebook исчез в 15.39 всемирного времени (19.39 тбс) с указанием на проблемы DNS. Спустя 5,5 часов мы начинаем наблюдать возвращение трафика", - говорится в сообщении сервиса сетевого обзора Kentik.
Пользователи также сообщают, что доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы.