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Facebook начинает работу после глобального сбоя
Facebook начинает работу после глобального сбоя
Доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы 05.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-05T02:32+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ фиксируется рост трафика, сообщает РИА Новости.Днем пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов.Все сломалось. В работе соцсетей по всему миру произошел сбой &gt;&gt;"Согласно собранным Kentik данным, интернет-трафик у сервисов Facebook исчез в 15.39 всемирного времени (19.39 тбс) с указанием на проблемы DNS. Спустя 5,5 часов мы начинаем наблюдать возвращение трафика", - говорится в сообщении сервиса сетевого обзора Kentik.Пользователи также сообщают, что доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы.
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в мире, facebook

Facebook начинает работу после глобального сбоя

02:32 05.10.2021 (обновлено: 02:34 05.10.2021)
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Логотип социальной сети Фейсбук на экране компьютера - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2021
© photo: Sputnik / Наталья Селиверстова
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Доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы
ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ фиксируется рост трафика, сообщает РИА Новости.
Днем пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов.
Все сломалось. В работе соцсетей по всему миру произошел сбой >>
"Согласно собранным Kentik данным, интернет-трафик у сервисов Facebook исчез в 15.39 всемирного времени (19.39 тбс) с указанием на проблемы DNS. Спустя 5,5 часов мы начинаем наблюдать возвращение трафика", - говорится в сообщении сервиса сетевого обзора Kentik.
Пользователи также сообщают, что доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы.
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