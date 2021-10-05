https://sputnik-georgia.ru/20211005/facebook-nachinaet-rabotu-posle-globalnogo-sboya-260223513.html

Facebook начинает работу после глобального сбоя

Facebook начинает работу после глобального сбоя

Доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы 05.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-05T02:32+0400

2021-10-05T02:32+0400

2021-10-05T02:34+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ фиксируется рост трафика, сообщает РИА Новости.Днем пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов.Все сломалось. В работе соцсетей по всему миру произошел сбой >>"Согласно собранным Kentik данным, интернет-трафик у сервисов Facebook исчез в 15.39 всемирного времени (19.39 тбс) с указанием на проблемы DNS. Спустя 5,5 часов мы начинаем наблюдать возвращение трафика", - говорится в сообщении сервиса сетевого обзора Kentik.Пользователи также сообщают, что доступ к соцсетям восстановлен, хотя и присутствуют некоторые проблемы.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, facebook