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Курс лари на вторник – 3,1411 GEL/$1
Курс лари на вторник – 3,1411 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0066 лари по отношению к доллару 05.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-05T09:33+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 октября в размере 3,1411 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0066 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на вторник – 3,1411 GEL/$1

09:20 05.10.2021 (обновлено: 09:33 05.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0066 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 октября в размере 3,1411 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0066 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 5 октября
Кросс-курс основных валют на 5 октября - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2021
Кросс-курс основных валют на 5 октября
© Sputnik
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