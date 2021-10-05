https://sputnik-georgia.ru/20211005/mir-ozhidaet-tyazheleyshiy-globalnyy-krizis-zimoy--smi-260215173.html

Мир ожидает тяжелейший глобальный кризис зимой – СМИ

Мир ожидает тяжелейший глобальный кризис зимой – СМИ

Прошлая зима была очень сложной из-за эпидемии коронавируса, однако улучшения положения в этом году ждать не стоит, заявляет эксперт Bloomberg 05.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-05T09:36+0400

2021-10-05T09:36+0400

2021-10-05T09:36+0400

экономика

в мире

электроэнергия

bloomberg

кризис

газ

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Рост цен на энергоресурсы и сбои с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелейшим кризисом этой зимой, пишет Bloomberg. По словам автора статьи Майкла Уинфри, пандемия COVID-19 стала огромным кризисом для всего человечества. В частности, кризис выражается в проблемах с поставками множества товаров – от зерна до компьютерных чипов. Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика >>>Однако в этом году в нескольких странах возникли новые проблемы. Так, в Британии фиксируется ощутимый дефицит топлива, а полки в магазинах пусты из-за дефицита водителей. По мнению автора, стартовала "драка" за ресурсы: Китай распорядился обеспечить поставки угля выше квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это, в свою очередь, привело к закрытию крупнейшей на континенте сети теплиц в Нидерландах, что может отразиться на поставках пищевой продукции. Тем временем во Франции правительство запретило повышать регулируемые тарифы на природный газ и сократили налоги на электричество. При этом по всему миру уменьшаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются. Уинфри утверждает: прошлая зима была очень сложной из-за эпидемии коронавируса, однако улучшения положения в этом году ждать не стоит.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, в мире, электроэнергия, bloomberg, кризис, газ, коронавирус covid-19