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Мир ожидает тяжелейший глобальный кризис зимой – СМИ
Мир ожидает тяжелейший глобальный кризис зимой – СМИ
Прошлая зима была очень сложной из-за эпидемии коронавируса, однако улучшения положения в этом году ждать не стоит, заявляет эксперт Bloomberg 05.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-05T09:36+0400
2021-10-05T09:36+0400
экономика
в мире
электроэнергия
bloomberg
кризис
газ
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Рост цен на энергоресурсы и сбои с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелейшим кризисом этой зимой, пишет Bloomberg. По словам автора статьи Майкла Уинфри, пандемия COVID-19 стала огромным кризисом для всего человечества. В частности, кризис выражается в проблемах с поставками множества товаров – от зерна до компьютерных чипов. Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика &gt;&gt;&gt;Однако в этом году в нескольких странах возникли новые проблемы. Так, в Британии фиксируется ощутимый дефицит топлива, а полки в магазинах пусты из-за дефицита водителей. По мнению автора, стартовала "драка" за ресурсы: Китай распорядился обеспечить поставки угля выше квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это, в свою очередь, привело к закрытию крупнейшей на континенте сети теплиц в Нидерландах, что может отразиться на поставках пищевой продукции. Тем временем во Франции правительство запретило повышать регулируемые тарифы на природный газ и сократили налоги на электричество. При этом по всему миру уменьшаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются. Уинфри утверждает: прошлая зима была очень сложной из-за эпидемии коронавируса, однако улучшения положения в этом году ждать не стоит.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, в мире, электроэнергия, bloomberg, кризис, газ, коронавирус covid-19

Мир ожидает тяжелейший глобальный кризис зимой – СМИ

09:36 05.10.2021
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© Sputnik / STRINGERВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / STRINGER
Прошлая зима была очень сложной из-за эпидемии коронавируса, однако улучшения положения в этом году ждать не стоит, заявляет эксперт Bloomberg
ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Рост цен на энергоресурсы и сбои с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелейшим кризисом этой зимой, пишет Bloomberg.
По словам автора статьи Майкла Уинфри, пандемия COVID-19 стала огромным кризисом для всего человечества. В частности, кризис выражается в проблемах с поставками множества товаров – от зерна до компьютерных чипов.
Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика >>>
Однако в этом году в нескольких странах возникли новые проблемы. Так, в Британии фиксируется ощутимый дефицит топлива, а полки в магазинах пусты из-за дефицита водителей.

"Но проблемы грозят и другим странам нашей планеты", – подчеркнул журналист. К пример, этой зимой температурный режим в Северном полушарии окажет влияние на разные рынки, и если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к глобальном кризису, говорится в журналистской публикации.

По мнению автора, стартовала "драка" за ресурсы: Китай распорядился обеспечить поставки угля выше квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это, в свою очередь, привело к закрытию крупнейшей на континенте сети теплиц в Нидерландах, что может отразиться на поставках пищевой продукции.
Тем временем во Франции правительство запретило повышать регулируемые тарифы на природный газ и сократили налоги на электричество. При этом по всему миру уменьшаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются.
Уинфри утверждает: прошлая зима была очень сложной из-за эпидемии коронавируса, однако улучшения положения в этом году ждать не стоит.
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