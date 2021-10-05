https://sputnik-georgia.ru/20211005/mir-ozhidaet-tyazheleyshiy-globalnyy-krizis-zimoy--smi-260215173.html
Мир ожидает тяжелейший глобальный кризис зимой – СМИ
Мир ожидает тяжелейший глобальный кризис зимой – СМИ
Прошлая зима была очень сложной из-за эпидемии коронавируса, однако улучшения положения в этом году ждать не стоит, заявляет эксперт Bloomberg 05.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-05T09:36+0400
2021-10-05T09:36+0400
2021-10-05T09:36+0400
экономика
в мире
электроэнергия
bloomberg
кризис
газ
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/01/251031754_28:0:2433:1353_1920x0_80_0_0_98cdf6c27dfdc0cd5f6ead0b93f2ee1b.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Рост цен на энергоресурсы и сбои с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелейшим кризисом этой зимой, пишет Bloomberg. По словам автора статьи Майкла Уинфри, пандемия COVID-19 стала огромным кризисом для всего человечества. В частности, кризис выражается в проблемах с поставками множества товаров – от зерна до компьютерных чипов. Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика >>>Однако в этом году в нескольких странах возникли новые проблемы. Так, в Британии фиксируется ощутимый дефицит топлива, а полки в магазинах пусты из-за дефицита водителей. По мнению автора, стартовала "драка" за ресурсы: Китай распорядился обеспечить поставки угля выше квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это, в свою очередь, привело к закрытию крупнейшей на континенте сети теплиц в Нидерландах, что может отразиться на поставках пищевой продукции. Тем временем во Франции правительство запретило повышать регулируемые тарифы на природный газ и сократили налоги на электричество. При этом по всему миру уменьшаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются. Уинфри утверждает: прошлая зима была очень сложной из-за эпидемии коронавируса, однако улучшения положения в этом году ждать не стоит.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/01/251031754_328:0:2132:1353_1920x0_80_0_0_61b2cf577186568bb817fef0169c3994.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, в мире, электроэнергия, bloomberg, кризис, газ, коронавирус covid-19
Мир ожидает тяжелейший глобальный кризис зимой – СМИ
Прошлая зима была очень сложной из-за эпидемии коронавируса, однако улучшения положения в этом году ждать не стоит, заявляет эксперт Bloomberg
ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik.
Рост цен на энергоресурсы и сбои с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелейшим кризисом этой зимой, пишет Bloomberg
.
По словам автора статьи Майкла Уинфри, пандемия COVID-19 стала огромным кризисом для всего человечества. В частности, кризис выражается в проблемах с поставками множества товаров – от зерна до компьютерных чипов.
Однако в этом году в нескольких странах возникли новые проблемы. Так, в Британии фиксируется ощутимый дефицит топлива, а полки в магазинах пусты из-за дефицита водителей.
"Но проблемы грозят и другим странам нашей планеты", – подчеркнул журналист. К пример, этой зимой температурный режим в Северном полушарии окажет влияние на разные рынки, и если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к глобальном кризису, говорится в журналистской публикации.
По мнению автора, стартовала "драка" за ресурсы: Китай распорядился обеспечить поставки угля выше квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это, в свою очередь, привело к закрытию крупнейшей на континенте сети теплиц в Нидерландах, что может отразиться на поставках пищевой продукции.
Тем временем во Франции правительство запретило повышать регулируемые тарифы на природный газ и сократили налоги на электричество. При этом по всему миру уменьшаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются.
Уинфри утверждает: прошлая зима была очень сложной из-за эпидемии коронавируса, однако улучшения положения в этом году ждать не стоит.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.