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Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
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Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика
Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика
В августа 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех сферах экономики 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T07:01+0400
2021-10-01T07:01+0400
экономика
новости
грузия
национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика грузии
статистика
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – рост ВВП в августе составил 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".После спада экономики в 2020 году на 6%, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий.Средний показатель реального роста за восемь месяцев с начала года составляет 12%.В августе 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности: обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, операциях с недвижимостью, гостиницах и ресторанах, транспорте и складировании.Как развивается экономика Грузии: S&amp;P подготовило отчет &gt;&gt;Снижение было зафиксировано только в строительстве и горнодобывающей промышленности.В 2021 году будет двухзначный экономический рост?По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, в текущем году ожидается двухзначный экономический рост, что подразумевает новые рабочие места, снижение уровня бедности, укрепление национальной валюты и увеличение доходов населения Грузии. Министр отметила, что экономический рост выше как по сравнению с 2020 годом, так и c допандемическим 2019-м. Грузия вошла в пятерку экономически свободных стран &gt;&gt;"Рост довольно высокий по сравнению с предыдущим 2020 годом, который, действительно, является негативным, тяжелым и вырванным из контекста, а также очень успешным 2019 годом. Например, в этом году экономический рост за семь месяцев – 12,2%, что на 7% больше чем за аналогичный период 2019 года. Это дает нам основания сказать, что провал 2020 года не только будет полностью обнулен, но и возвращаемся к очень высокой положительной траектории", – сказала Турнава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика грузии, статистика

Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика

07:01 01.10.2021
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© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaПредприятие по производству стекла и пластика
Предприятие по производству стекла и пластика - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
В августа 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех сферах экономики
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – рост ВВП в августе составил 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".
После спада экономики в 2020 году на 6%, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий.
Средний показатель реального роста за восемь месяцев с начала года составляет 12%.
© SputnikЭкономический рост Грузии за август и восемь месяцев 2021 года
Экономический рост Грузии за август и восемь месяцев 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Экономический рост Грузии за август и восемь месяцев 2021 года
© Sputnik
В августе 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности: обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, операциях с недвижимостью, гостиницах и ресторанах, транспорте и складировании.
Как развивается экономика Грузии: S&P подготовило отчет >>
Снижение было зафиксировано только в строительстве и горнодобывающей промышленности.

В 2021 году будет двухзначный экономический рост?

По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, в текущем году ожидается двухзначный экономический рост, что подразумевает новые рабочие места, снижение уровня бедности, укрепление национальной валюты и увеличение доходов населения Грузии.
Министр отметила, что экономический рост выше как по сравнению с 2020 годом, так и c допандемическим 2019-м.
Грузия вошла в пятерку экономически свободных стран >>
"Рост довольно высокий по сравнению с предыдущим 2020 годом, который, действительно, является негативным, тяжелым и вырванным из контекста, а также очень успешным 2019 годом. Например, в этом году экономический рост за семь месяцев – 12,2%, что на 7% больше чем за аналогичный период 2019 года. Это дает нам основания сказать, что провал 2020 года не только будет полностью обнулен, но и возвращаемся к очень высокой положительной траектории", – сказала Турнава.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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