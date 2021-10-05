https://sputnik-georgia.ru/20211005/nochnoy-klub-khidi-zapustil-v-tbilisi-novyy-proekt-v-usloviyakh-covid-19-260221144.html
Ночной клуб Khidi запустил в Тбилиси новый проект в условиях COVID-19
Ночной клуб Khidi запустил в Тбилиси новый проект в условиях COVID-19
В клуб пускать будут вакцинированных и перенесших коронавирус за последние полгода, а также с отрицательными результатами ПЦР-теста 05.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-05T10:38+0400
2021-10-05T10:38+0400
2021-10-05T10:38+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
электронная музыка
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Тбилисский ночной клуб Khidi запускает 16-часовое пилотное мероприятие Open Culture, в рамках которого будут играть резиденты клуба и представители новой волны.Open Culture – платформа, поддерживающая Фонд восстановления электронной музыки и клубной культуры, а также недоминантную культуру и творческие коллективы. Данная идея инициирована организацией act4culture как стратегия подготовки, организации и реагирования на безопасные мероприятия в период пандемии.Грузинка произвела фурор на проекте "Голос" в Греции - ВИДЕО >>>Цель мероприятия Open Culture – изучить риски COVID-19 в помещениях, разработать документ на основе результатов исследования и внедрить единый стандарт для всей страны, который поможет клубам и фестивалям выжить в коронавирусный кризис.Посетить мероприятие смогут полностью вакцинированные лица (через 2 недели после второй прививки), лица, которые перенесли коронавирус в течение последних 6 месяцев, а также с отрицательными результатами ПЦР-теста за последние 48 часов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, тбилиси, электронная музыка, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Ночной клуб Khidi запустил в Тбилиси новый проект в условиях COVID-19
В клуб пускать будут вакцинированных и перенесших коронавирус за последние полгода, а также с отрицательными результатами ПЦР-теста
ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik.
Тбилисский ночной клуб Khidi запускает 16-часовое пилотное мероприятие Open Culture
, в рамках которого будут играть резиденты клуба и представители новой волны.
Open Culture – платформа, поддерживающая Фонд восстановления электронной музыки и клубной культуры, а также недоминантную культуру и творческие коллективы. Данная идея инициирована организацией act4culture как стратегия подготовки, организации и реагирования на безопасные мероприятия в период пандемии.
Цель мероприятия Open Culture – изучить риски COVID-19 в помещениях, разработать документ на основе результатов исследования и внедрить единый стандарт для всей страны, который поможет клубам и фестивалям выжить в коронавирусный кризис.
В ночном клубе 8 октября для проверки состояния здоровья посетителей будет использовано специальное приложение, которое позволит идентифицировать гостей. Для проверки статуса необходимо зарегистрироваться на сайте covidpass.moh.gov.ge и получить уникальный штрих-код.
Посетить мероприятие смогут полностью вакцинированные лица (через 2 недели после второй прививки), лица, которые перенесли коронавирус в течение последних 6 месяцев, а также с отрицательными результатами ПЦР-теста за последние 48 часов.
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