https://sputnik-georgia.ru/20211005/nochnoy-klub-khidi-zapustil-v-tbilisi-novyy-proekt-v-usloviyakh-covid-19-260221144.html

Ночной клуб Khidi запустил в Тбилиси новый проект в условиях COVID-19

Ночной клуб Khidi запустил в Тбилиси новый проект в условиях COVID-19

В клуб пускать будут вакцинированных и перенесших коронавирус за последние полгода, а также с отрицательными результатами ПЦР-теста 05.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-05T10:38+0400

2021-10-05T10:38+0400

2021-10-05T10:38+0400

культура

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тбилиси

электронная музыка

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 5 окт – Sputnik. Тбилисский ночной клуб Khidi запускает 16-часовое пилотное мероприятие Open Culture, в рамках которого будут играть резиденты клуба и представители новой волны.Open Culture – платформа, поддерживающая Фонд восстановления электронной музыки и клубной культуры, а также недоминантную культуру и творческие коллективы. Данная идея инициирована организацией act4culture как стратегия подготовки, организации и реагирования на безопасные мероприятия в период пандемии.Грузинка произвела фурор на проекте "Голос" в Греции - ВИДЕО >>>Цель мероприятия Open Culture – изучить риски COVID-19 в помещениях, разработать документ на основе результатов исследования и внедрить единый стандарт для всей страны, который поможет клубам и фестивалям выжить в коронавирусный кризис.Посетить мероприятие смогут полностью вакцинированные лица (через 2 недели после второй прививки), лица, которые перенесли коронавирус в течение последних 6 месяцев, а также с отрицательными результатами ПЦР-теста за последние 48 часов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, тбилиси, электронная музыка, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса