https://sputnik-georgia.ru/20211004/gruzinka-proizvela-furor-na-proekte-golos-v-gretsii---video-260195241.html

Грузинка произвела фурор на проекте "Голос" в Греции - ВИДЕО

Грузинка произвела фурор на проекте "Голос" в Греции - ВИДЕО

У девушки оказался невероятно сильный и завораживающий голос, который привел в восторг всех судей вокального проекта 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T14:27+0400

2021-10-04T14:27+0400

2021-10-04T14:37+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузинская певица Нуца Хурцидзе привела всех в восторг на проекте "Голос" в Греции – к ней повернулись все четыре тренера проекта.Нуца исполнила необычную версию песни "Bohemian Rhapsody" группы Queen, продемонстрировав возможности своего голоса. К ней повернулись все четверо членов жюри – Константинос Аргирос, Панос Музуракис, Елена Папаризу и Сакис Рувас, который, кстати, "заблокировал" Музуракиса. Это значит, что конкурсант не сможет попасть к нему в команду.Тренеры оказались в восторге от номера грузинки. По окончанию выступления артисты ей аплодировали, крича: "Браво!" В итоге после "борьбы" за конкурсанта тренеров Нуца решила продолжить участие в конкурсе в команде Сакиса Руваса.Нуца Хурцидзе 19 лет. По словам девушки, она поет с четырех лет. Сейчас певица живет в Греции, хотя изначально приехала туда просто на каникулы. Из-за пандемии коронавируса ей пришлось остаться.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, греция, шоу "голос", музыка, грузинский шоу-бизнес