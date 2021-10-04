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Грузинка произвела фурор на проекте "Голос" в Греции - ВИДЕО
Грузинка произвела фурор на проекте "Голос" в Греции - ВИДЕО
У девушки оказался невероятно сильный и завораживающий голос, который привел в восторг всех судей вокального проекта 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T14:27+0400
2021-10-04T14:27+0400
2021-10-04T14:37+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузинская певица Нуца Хурцидзе привела всех в восторг на проекте "Голос" в Греции – к ней повернулись все четыре тренера проекта.Нуца исполнила необычную версию песни "Bohemian Rhapsody" группы Queen, продемонстрировав возможности своего голоса. К ней повернулись все четверо членов жюри – Константинос Аргирос, Панос Музуракис, Елена Папаризу и Сакис Рувас, который, кстати, "заблокировал" Музуракиса. Это значит, что конкурсант не сможет попасть к нему в команду.Тренеры оказались в восторге от номера грузинки. По окончанию выступления артисты ей аплодировали, крича: "Браво!" В итоге после "борьбы" за конкурсанта тренеров Нуца решила продолжить участие в конкурсе в команде Сакиса Руваса.Нуца Хурцидзе 19 лет. По словам девушки, она поет с четырех лет. Сейчас певица живет в Греции, хотя изначально приехала туда просто на каникулы. Из-за пандемии коронавируса ей пришлось остаться.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузинка произвела фурор на проекте "Голос" в Греции - ВИДЕО
14:27 04.10.2021 (обновлено: 14:37 04.10.2021)
У девушки оказался невероятно сильный и завораживающий голос, который привел в восторг всех судей вокального проекта
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Грузинская певица Нуца Хурцидзе привела всех в восторг на проекте "Голос" в Греции – к ней повернулись все четыре тренера проекта.
Нуца исполнила необычную версию песни "Bohemian Rhapsody" группы Queen, продемонстрировав возможности своего голоса.
К ней повернулись все четверо членов жюри – Константинос Аргирос, Панос Музуракис, Елена Папаризу и Сакис Рувас, который, кстати, "заблокировал" Музуракиса. Это значит, что конкурсант не сможет попасть к нему в команду.
Тренеры оказались в восторге от номера грузинки. По окончанию выступления артисты ей аплодировали, крича: "Браво!" В итоге после "борьбы" за конкурсанта тренеров Нуца решила продолжить участие в конкурсе в команде Сакиса Руваса.
Нуца Хурцидзе 19 лет. По словам девушки, она поет с четырех лет. Сейчас певица живет в Греции, хотя изначально приехала туда просто на каникулы. Из-за пандемии коронавируса ей пришлось остаться.
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