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Выигрыш в ковид-лотерею в десять тысяч "ушел" в Аджарию
Выигрыш в ковид-лотерею в десять тысяч "ушел" в Аджарию
В лотерее уже разыграно 540 400 лари, обладателями денежных призов разных достоинства стали 3 411 человек 05.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-05T07:42+0400
2021-10-05T09:44+0400
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"лотерейной компании грузии"
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Обладателем очередного приза лотереи "Вакцинируйся и выиграй" в 10 тысяч лари стала жительница Аджарии, которая привилась препаратом Sinovac, сообщает Национальная лотерея Грузии.Приз достался 25-летнней Хатуне Меликишвили.Грузия получила миллион доз китайской вакцины Sinopharm&gt;&gt;Поощрительная лотерея для вакцинированных граждан стартовала в Грузии с 14 сентября. Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора разыгрывает денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2,8 миллиона лари.Как говорится в сообщении компании, Хатуна живет в Хелвачаурском районе вместе с родителями, работает кассиром-оператором в одном из банков.Хатуна Меликишвили одна из 3 411 победителей лотереи, на которых к этому времени выпал выигрыш общей суммой 540 400 лари.Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари. Финальный розыгрыш состоится в конце года, а призовой фонд составит 100 тысяч лари.В розыгрыше участвуют все вакцинированные граждане Грузии. При получении первой дозы вакцинации гражданину автоматически присваивается уникальный код Центра по контролю заболеваний NCDC, который также участвует в лотерее. У Лотерейной компании есть доступ к этой базе. Победители определяются методом случайного отбора.По последним данным Национального центра по контролю заболеваний, к этому времени в Грузии одной дозой вакцинированы 989 294 человека, двумя дозами – 828 964.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, "лотерейной компании грузии", коронавирус covid-19

Выигрыш в ковид-лотерею в десять тысяч "ушел" в Аджарию

07:42 05.10.2021 (обновлено: 09:44 05.10.2021)
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© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
В лотерее уже разыграно 540 400 лари, обладателями денежных призов разных достоинства стали 3 411 человек
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Обладателем очередного приза лотереи "Вакцинируйся и выиграй" в 10 тысяч лари стала жительница Аджарии, которая привилась препаратом Sinovac, сообщает Национальная лотерея Грузии.
Приз достался 25-летнней Хатуне Меликишвили.
Грузия получила миллион доз китайской вакцины Sinopharm>>
Поощрительная лотерея для вакцинированных граждан стартовала в Грузии с 14 сентября. Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора разыгрывает денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2,8 миллиона лари.
Как говорится в сообщении компании, Хатуна живет в Хелвачаурском районе вместе с родителями, работает кассиром-оператором в одном из банков.
Хатуна Меликишвили одна из 3 411 победителей лотереи, на которых к этому времени выпал выигрыш общей суммой 540 400 лари.
Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари. Финальный розыгрыш состоится в конце года, а призовой фонд составит 100 тысяч лари.
В розыгрыше участвуют все вакцинированные граждане Грузии. При получении первой дозы вакцинации гражданину автоматически присваивается уникальный код Центра по контролю заболеваний NCDC, который также участвует в лотерее. У Лотерейной компании есть доступ к этой базе. Победители определяются методом случайного отбора.
По последним данным Национального центра по контролю заболеваний, к этому времени в Грузии одной дозой вакцинированы 989 294 человека, двумя дозами – 828 964.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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