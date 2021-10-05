https://sputnik-georgia.ru/20211005/vyigrysh-v-kovid-lotereyu-v-desyat-tysyach-ushel-v-adzhariyu-260212641.html

Выигрыш в ковид-лотерею в десять тысяч "ушел" в Аджарию

Выигрыш в ковид-лотерею в десять тысяч "ушел" в Аджарию

В лотерее уже разыграно 540 400 лари, обладателями денежных призов разных достоинства стали 3 411 человек 05.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-05T07:42+0400

2021-10-05T07:42+0400

2021-10-05T09:44+0400

четвертая волна

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грузия

"лотерейной компании грузии"

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Обладателем очередного приза лотереи "Вакцинируйся и выиграй" в 10 тысяч лари стала жительница Аджарии, которая привилась препаратом Sinovac, сообщает Национальная лотерея Грузии.Приз достался 25-летнней Хатуне Меликишвили.Грузия получила миллион доз китайской вакцины Sinopharm>>Поощрительная лотерея для вакцинированных граждан стартовала в Грузии с 14 сентября. Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора разыгрывает денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2,8 миллиона лари.Как говорится в сообщении компании, Хатуна живет в Хелвачаурском районе вместе с родителями, работает кассиром-оператором в одном из банков.Хатуна Меликишвили одна из 3 411 победителей лотереи, на которых к этому времени выпал выигрыш общей суммой 540 400 лари.Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари. Финальный розыгрыш состоится в конце года, а призовой фонд составит 100 тысяч лари.В розыгрыше участвуют все вакцинированные граждане Грузии. При получении первой дозы вакцинации гражданину автоматически присваивается уникальный код Центра по контролю заболеваний NCDC, который также участвует в лотерее. У Лотерейной компании есть доступ к этой базе. Победители определяются методом случайного отбора.По последним данным Национального центра по контролю заболеваний, к этому времени в Грузии одной дозой вакцинированы 989 294 человека, двумя дозами – 828 964.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, "лотерейной компании грузии", коронавирус covid-19