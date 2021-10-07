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Чоха для женщин – дизайнер, которая создает в США модели по грузинским костюмам
Чоха для женщин – дизайнер, которая создает в США модели по грузинским костюмам
В рубрике "Грузины за рубежом" знакомим с проживающей в США дизайнером Яной Гегучадзе 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T18:43+0400
2021-10-07T19:28+0400
грузия
аналитика
интервью
грузины за рубежом
сша
чоха
грузинские дизайнеры
грузинские дизайнеры покоряют мир моды
дизайнеры
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"Работая над коллекцией, я почувствовала большую силу, идущую от родной одежды. Это – отклик ощущения национальной идентичности, идущий от многолетней ностальгии по родине…"Коллекция грузинки Яны Гегучадзе объединена в бренде под названием By Yana Geg. Современную женскую одежду дизайнер моделирует по образцам грузинской традиционной одежды. Уже широко известны созданные ею специально для женщин чохи, кабалахи и различные аксессуары национальных костюмов. Они завоевали одобрение не только среди грузин в Америке, но и среди иностранцев.- Яна, когда у вас родилась идея создания одежды по грузинским национальным костюмам?- С раннего возраста я любила рисовать эскизы, создавать выкройки, шить. Изучая немецкий язык и литературу в Берлинском университете, в качестве второй специальности я выбрала дизайн женской одежды. Позднее начала работать над коллекцией осовремененной грузинской национальной одежды.- Вам когда-нибудь доводилось обновлять платья из бабушкиного сундука?- К сожалению, у меня была только одна бабушка, и удовольствие общаться с ней у меня было лишь до десятилетнего возраста. Зато с раннего возраста я привыкла к маминым отрезам различных материалов. Когда мама уходила на работу, я по заранее подготовленным эскизам кроила и шила из этих материалов одежду.- Вы работали во многих дизайн-студиях. В которой из них вы приобрели самый большой опыт?- Да, я много лет работаю в различных дизайн-компаниях Нью-Йорка. Я бы особо выделила период работы над театральной одеждой Бродвея. Как правило, человек как профессионал развивается в любом коллективе, а новые идеи рождаются и оттачиваются в процессе работы.- Когда к вам пришло понимание того, что одежда по образцу национальных костюмов привлечет внимание за рубежом?- Несмотря на то, что на обычные платья спрос выше, мне все же хочется создавать национальную одежду. Это, видимо, требование души. Когда надеваешь национальную одежду, сполна начинаешь ощущать собственные корни. Особенно я это поняла на примере моей дочери, которая родилась и выросла в эмиграции – для школьных мероприятий она потребовала грузинские национальные платья.- Выходит, что первым "заказчиком" была ваша дочь?- Да, первый "заказ" я получила от своей семилетней дочери! С тех пор у меня еще больше усилилось желание и стремление работать над грузинской одеждой. Сегодня мне дороги все платья, я люблю их все, но в национальной одежде чувствую себя комфортнее. Я горжусь грузинскими традициями и культурой, горжусь, что я – грузинка.- Созданная вами национальная одежда – осовремененная, и надевать ее можно везде?- Я очень хотела, чтобы эта одежда не оставалась лишь музейно-концертным реквизитом и носить ее можно было в современной жизни. Так и получилось. Созданные мной чохи для женщин очень не только нравятся проживающим в США грузинам, они популярны и среди американцев. Это очень радует и стало стимулом к тому, чтобы, наряду с современной одеждой, активнее создавать и современные варианты одежды национальной.- Какой из показов вам больше всего запомнился?- Я была приглашена в Филадельфию на вечер, организатором которого была поэт Лела Нинуа. Вечер был пропитан грузинским духом, на нем звучали грузинские стихи и песни, были представлены грузинские национальные танцы, и все это вызывало щемящую ностальгию в каждом из нас. Вместе с другими грузинами тогда и мне была предоставлены возможность показать часть моей коллекции. Это был мой вклад в успешное проведение вечера. Сумму, поступившую с проданных в тот вечер моих работ, я перечислила в фонд детей, лишенных заботы родителей.- Учитывая ваше желание работать с национальной одеждой, надо понимать, что скучаете по родине…- Да! Скучаю по родной стране и всем, кто меня с ней связывает. В эмиграции эту любовь ощущаешь гораздо сильнее…Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, аналитика, интервью, грузины за рубежом, сша, чоха, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, дизайнеры

Чоха для женщин – дизайнер, которая создает в США модели по грузинским костюмам

18:43 07.10.2021 (обновлено: 19:28 07.10.2021)
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© photo: courtesy of Iana GeguchadzeРабота дизайнера Яны Гегучадзе
Работа дизайнера Яны Гегучадзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
© photo: courtesy of Iana Geguchadze
Теона Гогниашвили - Sputnik Грузия
Теона Гогниашвили
Все материалы
В рубрике "Грузины за рубежом" знакомим с проживающей в США дизайнером Яной Гегучадзе
"Работая над коллекцией, я почувствовала большую силу, идущую от родной одежды. Это – отклик ощущения национальной идентичности, идущий от многолетней ностальгии по родине…"
Коллекция грузинки Яны Гегучадзе объединена в бренде под названием By Yana Geg. Современную женскую одежду дизайнер моделирует по образцам грузинской традиционной одежды. Уже широко известны созданные ею специально для женщин чохи, кабалахи и различные аксессуары национальных костюмов. Они завоевали одобрение не только среди грузин в Америке, но и среди иностранцев.
© photo: courtesy of Iana GeguchadzeНаряды дизайнеры Яны Гегучадзе
იანა გეგუჩაძის დიზაინით შექმნილი სამოსი - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Наряды дизайнеры Яны Гегучадзе
© photo: courtesy of Iana Geguchadze
- Яна, когда у вас родилась идея создания одежды по грузинским национальным костюмам?
- С раннего возраста я любила рисовать эскизы, создавать выкройки, шить. Изучая немецкий язык и литературу в Берлинском университете, в качестве второй специальности я выбрала дизайн женской одежды. Позднее начала работать над коллекцией осовремененной грузинской национальной одежды.
- Вам когда-нибудь доводилось обновлять платья из бабушкиного сундука?
- К сожалению, у меня была только одна бабушка, и удовольствие общаться с ней у меня было лишь до десятилетнего возраста. Зато с раннего возраста я привыкла к маминым отрезам различных материалов. Когда мама уходила на работу, я по заранее подготовленным эскизам кроила и шила из этих материалов одежду.
© photo: courtesy of Iana GeguchadzeДизайнер Яна Гегучадзе
იანა გეგუჩაძის დიზაინით შექმნილი სამოსი - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Дизайнер Яна Гегучадзе
© photo: courtesy of Iana Geguchadze
- Вы работали во многих дизайн-студиях. В которой из них вы приобрели самый большой опыт?
- Да, я много лет работаю в различных дизайн-компаниях Нью-Йорка. Я бы особо выделила период работы над театральной одеждой Бродвея. Как правило, человек как профессионал развивается в любом коллективе, а новые идеи рождаются и оттачиваются в процессе работы.
- Когда к вам пришло понимание того, что одежда по образцу национальных костюмов привлечет внимание за рубежом?
- Несмотря на то, что на обычные платья спрос выше, мне все же хочется создавать национальную одежду. Это, видимо, требование души. Когда надеваешь национальную одежду, сполна начинаешь ощущать собственные корни. Особенно я это поняла на примере моей дочери, которая родилась и выросла в эмиграции – для школьных мероприятий она потребовала грузинские национальные платья.
© photo: courtesy of Iana GeguchadzeДочь Яны Гегучадзе
იანა გეგუჩაძის ქალიშვილი - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Дочь Яны Гегучадзе
© photo: courtesy of Iana Geguchadze
- Выходит, что первым "заказчиком" была ваша дочь?
- Да, первый "заказ" я получила от своей семилетней дочери! С тех пор у меня еще больше усилилось желание и стремление работать над грузинской одеждой. Сегодня мне дороги все платья, я люблю их все, но в национальной одежде чувствую себя комфортнее. Я горжусь грузинскими традициями и культурой, горжусь, что я – грузинка.
© photo: courtesy of Iana GeguchadzeНаряд, созданный по дизайну Яны Гегучадзе
იანა გეგუჩაძის დიზაინით შექმნილი სამოსი - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Наряд, созданный по дизайну Яны Гегучадзе
© photo: courtesy of Iana Geguchadze
- Созданная вами национальная одежда – осовремененная, и надевать ее можно везде?
- Я очень хотела, чтобы эта одежда не оставалась лишь музейно-концертным реквизитом и носить ее можно было в современной жизни. Так и получилось. Созданные мной чохи для женщин очень не только нравятся проживающим в США грузинам, они популярны и среди американцев. Это очень радует и стало стимулом к тому, чтобы, наряду с современной одеждой, активнее создавать и современные варианты одежды национальной.
© photo: courtesy of Iana GeguchadzeАксессуары, созданные дизайнером Яной Гегучадзе
იანა გეგუჩაძის დიზაინით შექმნილი აქსესუარები - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Аксессуары, созданные дизайнером Яной Гегучадзе
© photo: courtesy of Iana Geguchadze
- Какой из показов вам больше всего запомнился?
- Я была приглашена в Филадельфию на вечер, организатором которого была поэт Лела Нинуа. Вечер был пропитан грузинским духом, на нем звучали грузинские стихи и песни, были представлены грузинские национальные танцы, и все это вызывало щемящую ностальгию в каждом из нас. Вместе с другими грузинами тогда и мне была предоставлены возможность показать часть моей коллекции. Это был мой вклад в успешное проведение вечера. Сумму, поступившую с проданных в тот вечер моих работ, я перечислила в фонд детей, лишенных заботы родителей.
© photo: courtesy of Iana GeguchadzeДизайнер Яна Гегучадзе
იანა გეგუჩაძე - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Дизайнер Яна Гегучадзе
© photo: courtesy of Iana Geguchadze
- Учитывая ваше желание работать с национальной одеждой, надо понимать, что скучаете по родине…
- Да! Скучаю по родной стране и всем, кто меня с ней связывает. В эмиграции эту любовь ощущаешь гораздо сильнее…
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