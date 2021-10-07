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Глава профсоюзов Грузии переизбран на пятый срок
Глава профсоюзов Грузии переизбран на пятый срок
Ираклий Петриашвили получил поддержку большинства делегатов и будет возглавлять Объединение профсоюзов еще 4 года 07.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-07T23:51+0400
общество
новости
грузия
ираклий петриашвили
объединение профсоюзов грузии
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили переизбран в очередной раз на 14 съезде профсоюзов.В съезде принимали участие 213 делегатов от 22 отраслевых профсоюзов.Ираклий Петриашвили получил поддержку большинства делегатов и будет возглавлять Объединение профсоюзов еще 4 года.Впервые Петриашвили возглавил профсоюз в 2005 году. В декабре 2016 года Ираклий Петриашвили был избран президентом профсоюзов Пан — Европейского регионального совета (ITUC PERC).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210521/Obedinenie-profsoyuzov-Gruzii-provedet-masshtabnuyu-aktsiyu-solidarnosti-u-zavoda-Borzhomi-251789029.html
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общество, новости, грузия, ираклий петриашвили, объединение профсоюзов грузии

Глава профсоюзов Грузии переизбран на пятый срок

23:31 07.10.2021 (обновлено: 23:51 07.10.2021)
400
© Sputnik / Alex ShlamovИраклий Петриашвили
Ираклий Петриашвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Ираклий Петриашвили получил поддержку большинства делегатов и будет возглавлять Объединение профсоюзов еще 4 года
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили переизбран в очередной раз на 14 съезде профсоюзов.
В съезде принимали участие 213 делегатов от 22 отраслевых профсоюзов.
Ираклий Петриашвили получил поддержку большинства делегатов и будет возглавлять Объединение профсоюзов еще 4 года.
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Впервые Петриашвили возглавил профсоюз в 2005 году. В декабре 2016 года Ираклий Петриашвили был избран президентом профсоюзов Пан — Европейского регионального совета (ITUC PERC).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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