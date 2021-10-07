https://sputnik-georgia.ru/20211007/glava-profsoyuzov-gruzii-pereizbran-na-pyatyy-srok-260339032.html

Глава профсоюзов Грузии переизбран на пятый срок

Глава профсоюзов Грузии переизбран на пятый срок

Ираклий Петриашвили получил поддержку большинства делегатов и будет возглавлять Объединение профсоюзов еще 4 года 07.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-07T23:31+0400

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общество

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грузия

ираклий петриашвили

объединение профсоюзов грузии

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили переизбран в очередной раз на 14 съезде профсоюзов.В съезде принимали участие 213 делегатов от 22 отраслевых профсоюзов.Ираклий Петриашвили получил поддержку большинства делегатов и будет возглавлять Объединение профсоюзов еще 4 года.Впервые Петриашвили возглавил профсоюз в 2005 году. В декабре 2016 года Ираклий Петриашвили был избран президентом профсоюзов Пан — Европейского регионального совета (ITUC PERC).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210521/Obedinenie-profsoyuzov-Gruzii-provedet-masshtabnuyu-aktsiyu-solidarnosti-u-zavoda-Borzhomi-251789029.html

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общество, новости, грузия, ираклий петриашвили, объединение профсоюзов грузии