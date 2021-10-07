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Главный эпидемиолог Грузии: нас ждет сложный ноябрь
Главный эпидемиолог Грузии: нас ждет сложный ноябрь
Настало время твиндемии, к короновирусу добавляется грипп. И от первого, и от второго может уберечь только вакцина 07.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. В Грузии последние три дня наблюдается тенденция ухудшения эпидситуации, и в случае, если положение не изменится, страну ждет сложный ноябрь, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По словам главного эпидемиолога, остановить этот процесс может только массовая вакцинация, но темп ее в последнее время значительно упал. В день в стране прививаются меньше десяти тысяч человек, что в три раза меньше, чем в августе и 2,5 раза меньше, чем в сентябре.Вспышка коронавируса в детских садах в Тбилиси – закрыты 14 дошкольных учреждений&gt;&gt;"Эпидситуация стабильно начала улучшаться, все показатели последний месяц снижались – инцидентность, показатель положительности и даже смертность. Но в течение последних трех дней наблюдается тенденция ухудшения эпидситуации", – заявил Гамкрелидзе.Гамкрелидзе отметил, что с ухудшением погоды и наступлением холодов появляются другие респираторные заболевания. Поэтому появился новый термин – твиндемия. Это наложение двух инфекций – коронавируса и гриппа. Гамкрелидзе пояснил, что в том случае, если люди не будут вакцинированы и не появится критическая масса иммунного слоя населения, ноябрь в Грузии будет очень сложным. В Грузии за минувшие сутки выявили 2 228 случаев коронавируса, выздоровели – 1 711, скончались – 28. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 626 058 случаев коронавируса, выздоровели – 596 380, скончались – 9 162.Всего сделано 1 844 965 прививок. Одной дозой вакцинированы 995 019 человек, двумя дозами – 849 946.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Главный эпидемиолог Грузии: нас ждет сложный ноябрь

15:19 07.10.2021 (обновлено: 18:02 10.10.2021)
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© Government of GeorgiaАмиран Гамкрелидзе
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
© Government of Georgia
Настало время твиндемии, к короновирусу добавляется грипп. И от первого, и от второго может уберечь только вакцина
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. В Грузии последние три дня наблюдается тенденция ухудшения эпидситуации, и в случае, если положение не изменится, страну ждет сложный ноябрь, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По словам главного эпидемиолога, остановить этот процесс может только массовая вакцинация, но темп ее в последнее время значительно упал. В день в стране прививаются меньше десяти тысяч человек, что в три раза меньше, чем в августе и 2,5 раза меньше, чем в сентябре.
Вспышка коронавируса в детских садах в Тбилиси – закрыты 14 дошкольных учреждений>>
"Эпидситуация стабильно начала улучшаться, все показатели последний месяц снижались – инцидентность, показатель положительности и даже смертность. Но в течение последних трех дней наблюдается тенденция ухудшения эпидситуации", – заявил Гамкрелидзе.
Гамкрелидзе отметил, что с ухудшением погоды и наступлением холодов появляются другие респираторные заболевания. Поэтому появился новый термин – твиндемия. Это наложение двух инфекций – коронавируса и гриппа. Гамкрелидзе пояснил, что в том случае, если люди не будут вакцинированы и не появится критическая масса иммунного слоя населения, ноябрь в Грузии будет очень сложным.
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 228 случаев коронавируса, выздоровели – 1 711, скончались – 28. С начала пандемии в Грузии зафиксировано 626 058 случаев коронавируса, выздоровели – 596 380, скончались – 9 162.
Всего сделано 1 844 965 прививок. Одной дозой вакцинированы 995 019 человек, двумя дозами – 849 946.
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