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Грузия и Черногория углубляют сотрудничество: о чем договорились президенты двух стран
Грузия и Черногория углубляют сотрудничество: о чем договорились президенты двух стран
Глава Черногории находится с официальным визитом в Грузии 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T17:40+0400
2021-10-07T17:40+0400
2021-10-07T21:32+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия является очень важным партнером для Черногории и наши ценности схожи, об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович в четверг.Джуканович находится в Грузии с официальным визитом. Свою первую встречу он провел с грузинским коллегой Саломе Зурабишвили. Официальная церемония состоялась в президентском дворце Орбелиани, после чего прошла встреча президентов двух стран как тет-а-тет, так и в расширенном формате. После переговоров главы двух государств выступили с совместными заявлениями для прессы.По его словам, Черногория активно поддерживает шаги Грузии "в этом политически сложном регионе".Джуканович также заострил внимание на необходимости углубления двусторонних отношений в сферах экономики, культуры и других сферах."Мы очень ценим историческое и культурное наследие вашей страны. Это очень важное направление, и в случае подписания двустороннего соглашения мы сможем улучшить наше сотрудничество и создать такие условия, которые помогут нашим гражданам лучше узнать друг о друге. Безусловно, туризм является важной сферой, и, соответственно, мы хотим максимально использовать это", - заявил Джуканович.Президент Черногории пригласил свою грузинскую коллегу на родину."Я приглашаю вас в Черногорию. Вы обязательно должны приехать к нам, когда у вас будет возможность", - сказал Джуканович.В свою очередь, Зурабишвили назвала визит Джукановича в Грузию историческим."Это первый визит на высоком уровне за период установления дипломатических отношений между Грузией и Черногорией", - сказала Зурабишвили.Как отметила глава грузинского государства, визит коллеги совпал с важным периодом для Грузии, так как 2 октября в стране прошел первый тур выборов в органы местного самоуправления, а сейчас в стране готовятся ко второму туру выборов.По словам Зурабишвили на встрече была рассмотрена геополитическая ситуации в Грузии и Черногории.В рамках визита президент Черногории также встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.Грузия и Черногория установили дипломатические отношения в 2007 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере туризма и в форматах международных организаций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузия и Черногория углубляют сотрудничество: о чем договорились президенты двух стран
17:40 07.10.2021 (обновлено: 21:32 07.10.2021)
Глава Черногории находится с официальным визитом в Грузии
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия является очень важным партнером для Черногории и наши ценности схожи, об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович в четверг.
Джуканович находится в Грузии с официальным визитом. Свою первую встречу он провел с грузинским коллегой Саломе Зурабишвили. Официальная церемония состоялась в президентском дворце Орбелиани, после чего прошла встреча президентов двух стран как тет-а-тет, так и в расширенном формате. После переговоров главы двух государств выступили с совместными заявлениями для прессы.
"Одна из главных целей моего визита в Грузию - еще больше углубить дружбу, а также выразить мою поддержку в направлении вашей внутренней и внешней политики. Безусловно, мы очень активно следим за внутриполитической ситуацией в Грузии, а также за политической ситуацией в вашем регионе", - заявил Джуканович.
По его словам, Черногория активно поддерживает шаги Грузии "в этом политически сложном регионе".
Джуканович также заострил внимание на необходимости углубления двусторонних отношений в сферах экономики, культуры и других сферах.
"Мы очень ценим историческое и культурное наследие вашей страны. Это очень важное направление, и в случае подписания двустороннего соглашения мы сможем улучшить наше сотрудничество и создать такие условия, которые помогут нашим гражданам лучше узнать друг о друге. Безусловно, туризм является важной сферой, и, соответственно, мы хотим максимально использовать это", - заявил Джуканович.
Президент Черногории пригласил свою грузинскую коллегу на родину.
"Я приглашаю вас в Черногорию. Вы обязательно должны приехать к нам, когда у вас будет возможность", - сказал Джуканович.
В свою очередь, Зурабишвили назвала визит Джукановича в Грузию историческим.
"Это первый визит на высоком уровне за период установления дипломатических отношений между Грузией и Черногорией", - сказала Зурабишвили.
Как отметила глава грузинского государства, визит коллеги совпал с важным периодом для Грузии, так как 2 октября в стране прошел первый тур выборов в органы местного самоуправления, а сейчас в стране готовятся ко второму туру выборов.
По словам Зурабишвили на встрече была рассмотрена геополитическая ситуации в Грузии и Черногории.
"Мы также рассмотрели наши двусторонние отношения, нужно сделать еще многое для усиления этих отношений, это экономические отношения, отношения на межпарламентском уровне, на уровне политических консультаций, туризм, культура… Хочу пожелать успешного визита в нашу страну. Это ваш первый и, надеюсь, что не последний визит", - отметила Зурабишвили.
В рамках визита президент Черногории также встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Грузия и Черногория установили дипломатические отношения в 2007 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере туризма и в форматах международных организаций.
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