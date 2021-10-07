https://sputnik-georgia.ru/20211007/islandiya--armeniya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-260337475.html

Исландия – Армения: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Исландия – Армения: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Исландии и Армении состоится 8 октября в Рейкьявике. По тбилисскому времени встреча начнется в 23:45 07.10.2021, Sputnik Грузия

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2021-10-07T22:13+0400

2021-10-08T11:21+0400

футбол

армения

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прогнозы результатов футбольных матчей

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Сборная Армении великолепно начала отборочный турнир ЧМ-2022. Подопечные Хоакина Копарроса одержала три победы подряд и возглавили отборочную группу "J". Но все эти успехи были в марте – в первом отборочном цикле. В сентябре же Армения из трех матчей не выиграла ни одного (две ничьи и поражение). Вполне логично, что команда потеряла первое место в группе, уступив его Германии.На данный момент Армения отстает от Германии на четыре очка, а на пятки уже наступают Румыния и Северная Македония, которые полны решимости занять вторую строчку и попасть в стыковые матчи.Сейчас Армения едет в гости к некогда грозной Исландии. У себя дома армяне победили со счетом 2:0 и, наверняка, сделают все возможное, чтобы повторить успех. Уж что-что, а в организационном плане под руководством испанского тренера команда заметно прибавила.Что касается исландцев, то для них нынешний отборочный цикл провальный. В шести матчах только одна победа над скромным Лихтенштейном (4:1), при четырех поражениях и одном ничейном результате. Вряд ли стоит ожидать, что именно сейчас островитяне сумеют прыгнуть выше головы.И все же букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На их победу можно поставить с коэффициентом 2,1 (против 3,6 у гостей). Но, как мне кажется, в этой паре не все так однозначно.У Армении достаточно неплохая линия атаки, а у исландцев оборона явно проблематичная зона. Почти уверен, что гости сумеют забить в предстоящей встрече. Но и хозяева на своем поле при своих болельщиках не будут сидеть сложа руки. Да и "ноль" в Ереване наверняка оставил неприятный осадок. Думаю, мы с вами увидим обмен голами, а вот сделать прогноз относительно исхода матча затрудняюсь.Ставка: обе команды забьют за 1,95.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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футбол, армения, исландия, прогнозы результатов футбольных матчей