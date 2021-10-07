Назван лауреат Нобелевской премии по литературе
15:05 07.10.2021 (обновлено: 00:36 08.10.2021)
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© AP Photo / Fernando VergaraНобелевская медаль вручается с Нобелевской премией
© AP Photo / Fernando Vergara
Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна - он обошел Мураками и Улицкую
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Известен Лауреат Нобелевской премии по литературе - им стал танзаниец Абдулразак Гурна, живущий в Великобритании. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
Гурна удостоен награды за "бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами", говорится в сообщении комитета.
В гонке за премию он обошел одну из фавориток букмекеров – российскую писательницу Людмилу Улицкую. Кроме нее, в топ-5 по ставкам входили японский писатель Харуки Мураками, кениец Нгуги Ва Тхионго, румынский поэт и прозаик Мирча Кэртэреску, а также норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе.
Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар, в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет переехал в Великобританию, защитил докторскую степень в Кентском университете и сейчас возглавляет там аспирантуру на кафедре английского языка.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021
The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j
В литературе дебютировал в 1987 году с романом "Память об отъезде". Всего на его счету десять книг, самые известные из которых "Рай" (1994) и "У моря" (2001), входившие в списки Букеровской премии. Кроме того, Гурне принадлежат несколько исследований о современных постколониальных писателях. На русском языке его книги не издавались.
Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Их всего шесть: кроме медицины, физики, химии и литературе, объявят по экономике (11 октября) и в области содействия установления мира во всем мире (8 октября). Премия носит имя ее учредителя – Альфреда Нобеля.
Ожидается, что награждение лауреатов состоится 10 декабря. Официальная церемония из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном режиме. Кроме нобелевских медалей, лауреаты премии по физике получат 10 миллионов шведских крон на всех (около 1,2 миллиона долларов).
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