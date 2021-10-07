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https://sputnik-georgia.ru/20211007/nazvan-laureat-nobelevskoy-premii-po-literature-260339740.html
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе
Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна - он обошел Мураками и Улицкую 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T15:05+0400
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нобелевская премия
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Известен Лауреат Нобелевской премии по литературе - им стал танзаниец Абдулразак Гурна, живущий в Великобритании. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.В гонке за премию он обошел одну из фавориток букмекеров – российскую писательницу Людмилу Улицкую. Кроме нее, в топ-5 по ставкам входили японский писатель Харуки Мураками, кениец Нгуги Ва Тхионго, румынский поэт и прозаик Мирча Кэртэреску, а также норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе.Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар, в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет переехал в Великобританию, защитил докторскую степень в Кентском университете и сейчас возглавляет там аспирантуру на кафедре английского языка.В литературе дебютировал в 1987 году с романом "Память об отъезде". Всего на его счету десять книг, самые известные из которых "Рай" (1994) и "У моря" (2001), входившие в списки Букеровской премии. Кроме того, Гурне принадлежат несколько исследований о современных постколониальных писателях. На русском языке его книги не издавались.Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Их всего шесть: кроме медицины, физики, химии и литературе, объявят по экономике (11 октября) и в области содействия установления мира во всем мире (8 октября). Премия носит имя ее учредителя – Альфреда Нобеля.Ожидается, что награждение лауреатов состоится 10 декабря. Официальная церемония из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном режиме. Кроме нобелевских медалей, лауреаты премии по физике получат 10 миллионов шведских крон на всех (около 1,2 миллиона долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, нобелевская премия

Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

15:05 07.10.2021 (обновлено: 00:36 08.10.2021)
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© AP Photo / Fernando VergaraНобелевская медаль вручается с Нобелевской премией
Нобелевская медаль вручается с Нобелевской премией - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / Fernando Vergara
Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна - он обошел Мураками и Улицкую
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Известен Лауреат Нобелевской премии по литературе - им стал танзаниец Абдулразак Гурна, живущий в Великобритании. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
Гурна удостоен награды за "бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами", говорится в сообщении комитета.
В гонке за премию он обошел одну из фавориток букмекеров – российскую писательницу Людмилу Улицкую. Кроме нее, в топ-5 по ставкам входили японский писатель Харуки Мураками, кениец Нгуги Ва Тхионго, румынский поэт и прозаик Мирча Кэртэреску, а также норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе.
Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар, в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет переехал в Великобританию, защитил докторскую степень в Кентском университете и сейчас возглавляет там аспирантуру на кафедре английского языка.
В литературе дебютировал в 1987 году с романом "Память об отъезде". Всего на его счету десять книг, самые известные из которых "Рай" (1994) и "У моря" (2001), входившие в списки Букеровской премии. Кроме того, Гурне принадлежат несколько исследований о современных постколониальных писателях. На русском языке его книги не издавались.
Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Их всего шесть: кроме медицины, физики, химии и литературе, объявят по экономике (11 октября) и в области содействия установления мира во всем мире (8 октября). Премия носит имя ее учредителя – Альфреда Нобеля.
Ожидается, что награждение лауреатов состоится 10 декабря. Официальная церемония из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном режиме. Кроме нобелевских медалей, лауреаты премии по физике получат 10 миллионов шведских крон на всех (около 1,2 миллиона долларов).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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