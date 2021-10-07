https://sputnik-georgia.ru/20211007/nazvan-laureat-nobelevskoy-premii-po-literature-260339740.html

Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе получил танзаниец Абдулразак Гурна - он обошел Мураками и Улицкую 07.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Известен Лауреат Нобелевской премии по литературе - им стал танзаниец Абдулразак Гурна, живущий в Великобритании. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.В гонке за премию он обошел одну из фавориток букмекеров – российскую писательницу Людмилу Улицкую. Кроме нее, в топ-5 по ставкам входили японский писатель Харуки Мураками, кениец Нгуги Ва Тхионго, румынский поэт и прозаик Мирча Кэртэреску, а также норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе.Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар, в семье мусульман арабского происхождения. В возрасте 20 лет переехал в Великобританию, защитил докторскую степень в Кентском университете и сейчас возглавляет там аспирантуру на кафедре английского языка.В литературе дебютировал в 1987 году с романом "Память об отъезде". Всего на его счету десять книг, самые известные из которых "Рай" (1994) и "У моря" (2001), входившие в списки Букеровской премии. Кроме того, Гурне принадлежат несколько исследований о современных постколониальных писателях. На русском языке его книги не издавались.Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Их всего шесть: кроме медицины, физики, химии и литературе, объявят по экономике (11 октября) и в области содействия установления мира во всем мире (8 октября). Премия носит имя ее учредителя – Альфреда Нобеля.Ожидается, что награждение лауреатов состоится 10 декабря. Официальная церемония из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном режиме. Кроме нобелевских медалей, лауреаты премии по физике получат 10 миллионов шведских крон на всех (около 1,2 миллиона долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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