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Новый премьер Японии выбрал курс на мирный договор с Россией

Новый премьер Японии выбрал курс на мирный договор с Россией

Токио хотел бы продолжить диалог по достижении мирного договора с учетом разрешения территориального вопроса 07.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-07T19:29+0400

2021-10-07T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Новый премьер Японии Фумио Кисида в ходе своего первого разговора с президентом России Владимиром Путиным подтвердил намерение продолжать переговоры по мирному договору на основании имеющихся соглашений, передает РИА Новости.Глава японского также отметил, что в том числе будет учитываться соглашение, достигнутое в 2018 году в Сингапуре.Ранее в четверг состоялся разговор главы Японии и России. Президент РФ Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с назначением на пост.Как ранее сообщило агентство Киодо, в ходе разговора Владимир Путин выразил готовность провести личную встречу с Фумио Кисидой и стремление к прогрессу в переговорах по заключению мирного договора между стран. В свою очередь, Кисида выразил позицию японского правительства, согласно которой Токио хотел бы продолжить диалог по достижении мирного договора с учетом разрешения территориального вопроса.Фумио Кисида, победивший на партийных выборах 29 сентября, в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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