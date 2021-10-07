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Размер НДС в странах Европы
Размер НДС в странах Европы
Налог на добавленную стоимость (НДС) – это налог, установленный за пользование товарами/услугами, который является прямо пропорциональным их цене 07.10.2021, Sputnik Грузия
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НДС берется на всех стадиях производства или реализации продукции, поступая ранее основного налога на прибыль. В Европе не установлена единая ставка НДС, и каждая страна - член Евросоюза определяет ее величину самостоятельно. До недавнего времени в странах ЕС действовали льготы по налогу на добавленную стоимость на импортируемые грузы, стоимость которых не превышала 22 евро. В странах Европы НДС составляет от 8% до 25%. Самый низкий размер ставки НДС в Европе - в Швейцарии.Согласно Налоговому кодексу Грузии, НДС относится к общегосударственным налогам и его ставка составляет 18%, так же как в Испании, Сербии, Турции, Мальте, Северной Македонии и Боснии.В инфографике Sputnik Литва вы узнаете подробную информацию об общем уровне ставок НДС в странах Европы.
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в мире, инфографика, инфографика

Размер НДС в странах Европы

21:14 07.10.2021 (обновлено: 21:32 07.10.2021)
398
Налог на добавленную стоимость (НДС) – это налог, установленный за пользование товарами/услугами, который является прямо пропорциональным их цене
Размер НДС в странах Европы - Sputnik Грузия
НДС берется на всех стадиях производства или реализации продукции, поступая ранее основного налога на прибыль. В Европе не установлена единая ставка НДС, и каждая страна - член Евросоюза определяет ее величину самостоятельно. До недавнего времени в странах ЕС действовали льготы по налогу на добавленную стоимость на импортируемые грузы, стоимость которых не превышала 22 евро. В странах Европы НДС составляет от 8% до 25%. Самый низкий размер ставки НДС в Европе - в Швейцарии.
Согласно Налоговому кодексу Грузии, НДС относится к общегосударственным налогам и его ставка составляет 18%, так же как в Испании, Сербии, Турции, Мальте, Северной Македонии и Боснии.
В инфографике Sputnik Литва вы узнаете подробную информацию об общем уровне ставок НДС в странах Европы.
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