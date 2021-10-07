https://sputnik-georgia.ru/20211007/sotni-fur-skopilis-na-doroge-k-granitse-s-rossiey--video-260333027.html

Сотни фур скопились на дороге к границе с Россией – видео

Сотни фур скопились на дороге к границе с Россией – видео

Многокилометровая очередь грузовых машин выстроилась на дороге, ведущей к ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" на границе Грузии с Россией. Смотрите в видео Sputnik... 07.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-07T18:56+0400

2021-10-07T18:56+0400

2021-10-07T19:56+0400

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Очередь грузовых машин начинается от села Булачаури (район Душети) - это примерно в 130 километрах от грузино-российской границы. Причиной на этот раз не являются погодные условия. Еще вчера утром участок Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт из-за снега. Однако, менее чем за три часа департаменту автомобильных дорог удалось расчистить дорогу и восстановить движение для всех видов автотранспорта. Разъяснение по поводу скопления машин ранее сделали в Службе доходов Минфина Грузии, заявив, что таможенные процедуры осуществляются с препятствиями из-за строительно-восстановительных работ на ТПП "Ларс" со стороны Российской Федерации. В Службе доходов также отметили, что после завершения строительных работ на российской стороне, ТПП "Казбеги" заработает с полной нагрузкой в обычном режиме. "Соответственно, пропуск пассажиров и грузов будет осуществляется беспрепятственно. По вышеуказанной причине, российская сторона не может обеспечить прием непрерывного потока международных грузов", - отмечено в заявлении Службы доходов. https://rs.ge/NewsArchive?newsId=467 При этом, в ведомстве отмечают, что ТПП "Казбеги" работает в круглосуточном режиме и за сутки может обслуживать более 1000 грузовых автомобилей. Кроме того, из-за сложившейся ситуации, Служба доходов вместе с другими государственными ведомствами работает активно для устранения очередей, чтобы определить альтернативные маршруты для транзитных перевозчиков, направляющихся в сторону России и в страны Средней Азии из соседних стран. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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