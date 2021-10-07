Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
В БАТУМИ РУХНУЛ ЖИВОЙ ДОМ - ЛЮДИ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ О ПОМОЩИ ИЗ ПОД ЗАВАЛОВ
https://sputnik-georgia.ru/20211007/storonniki-saakashvili-gotovyat-masshtabnuyu-aktsiyu-v-tbilisi-260333374.html
Сторонники Саакашвили готовят масштабную акцию в Тбилиси
Сторонники Саакашвили готовят масштабную акцию в Тбилиси
Кроме освобождения Саакашвили участники акций будут требовать проведения досрочных парламентских выборов 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T20:20+0400
2021-10-07T20:20+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/05/260222918_0:93:1280:814_1920x0_80_0_0_4712c00c6cd2cba7f3d8bf93d7f4e435.jpg
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Политсовет главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" принял решение в ближайшие дни провести в Тбилиси широкомасштабную акцию протеста в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и проведения досрочных парламентских выборов.Участие во вторых турах выборов в органы местной власти представителей "Единого национального движения" будет первым за последние несколько лет. До этого представители оппозиционной силы проходили во вторые туры, но бойкотировали их. Последний такой прецедент произошел на парламентских выборах 2020 года, когда кандидаты в мажоритарные депутаты от "Нацдвижения", несмотря на хорошие результаты, отказались от борьбы и фактически уступили победу кандидатам от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В тюрьму к Саакашвили не пустили священника с иконами и молитвенником &gt;&gt;"В ближайшие дни в Тбилиси будет масштабная акция. Мы начинаем мобилизацию по стране наших граждан вокруг двух основных требований: освобождение Михаила Саакашвили и проведение досрочных выборов, и идем на вторые туры и будем бороться за победу", - сказал член партии Леван Хабеишвили после завершения заседания.Между тем, другой лидер партии Тина Бокучава не исключила продолжений акций впоследствии.При этом на данный момент время проведения акции в "Нацдвижении" пока не уточняют.Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был задержан 1 октября в Тбилиси за день до выборов в органы местной власти. На родине он заочно осужден по ряду уголовных дел. С первого дня ареста экс-президент объявил голодовку.У здания Руставской тюрьмы прошла акция с требованием освободить Саакашвили &gt;&gt;Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/05/260222918_186:65:1237:853_1920x0_80_0_0_9ced8edb432971ca6ad9deb88e23e2a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, единое нацдвижение, возвращение и арест саакашвили

Сторонники Саакашвили готовят масштабную акцию в Тбилиси

20:20 07.10.2021
1838
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года
Акция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Кроме освобождения Саакашвили участники акций будут требовать проведения досрочных парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Политсовет главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" принял решение в ближайшие дни провести в Тбилиси широкомасштабную акцию протеста в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и проведения досрочных парламентских выборов.
Участие во вторых турах выборов в органы местной власти представителей "Единого национального движения" будет первым за последние несколько лет. До этого представители оппозиционной силы проходили во вторые туры, но бойкотировали их. Последний такой прецедент произошел на парламентских выборах 2020 года, когда кандидаты в мажоритарные депутаты от "Нацдвижения", несмотря на хорошие результаты, отказались от борьбы и фактически уступили победу кандидатам от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В тюрьму к Саакашвили не пустили священника с иконами и молитвенником >>
"В ближайшие дни в Тбилиси будет масштабная акция. Мы начинаем мобилизацию по стране наших граждан вокруг двух основных требований: освобождение Михаила Саакашвили и проведение досрочных выборов, и идем на вторые туры и будем бороться за победу", - сказал член партии Леван Хабеишвили после завершения заседания.
Между тем, другой лидер партии Тина Бокучава не исключила продолжений акций впоследствии.
"Я не исключаю, что граждане Грузии, которые понимают, что заключение третьего президента страны – позор для страны, продолжат акции протеста как у руставской тюрьмы, так и в других городах", - сказала Бокучава.
При этом на данный момент время проведения акции в "Нацдвижении" пока не уточняют.
Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был задержан 1 октября в Тбилиси за день до выборов в органы местной власти. На родине он заочно осужден по ряду уголовных дел. С первого дня ареста экс-президент объявил голодовку.
У здания Руставской тюрьмы прошла акция с требованием освободить Саакашвили >>
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
1053013
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:47Ребенок, которого достали из завалов в Батуми, находится в сознании
13:13Обрушение жилого дома в Батуми: МВД Грузии стягивает дополнительные силы к месту трагедии
13:10Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать на COVID-19 раз в неделю
12:54Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми
12:54Из-за тревожности: Адель рассказала, как ей удалось похудеть на 45 кг
12:39Джаба Канкава проведет сотый матч за сборную Грузии по футболу – это повторение рекорда
12:23Грузия и Черногория подписали соглашение о реадмиссии
12:15В Батуми рухнул пятиэтажный жилой дом
12:07"Веном 2", море выставок, театр и развлечения: куда пойти 8-10 октября в Тбилиси?
11:52COVID-статистика Грузии: число инфицированных растет
11:38"Будет сложно, но необходимо" – глава МИД Грузии о формате "3+3" с участием России
11:20Актер Ираклий Маруашвили стал звездой клипа немецкого рэпера Apache 207
11:05Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 661
10:56В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы
10:22За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей
10:07Зима будет тяжелой: генерал Мороз побеждает Грету Тунберг
09:36Кипр-Хорватия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
09:20Курс лари на пятницу – 3,1449 GEL/$1
09:01Численный состав сил обороны Грузии в 2022 году не превысит 37 тысяч
08:40Группа "Мгзавреби" отметит cвое 15-летие концертами в Москве и Санкт-Петербурге