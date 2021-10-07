https://sputnik-georgia.ru/20211007/storonniki-saakashvili-gotovyat-masshtabnuyu-aktsiyu-v-tbilisi-260333374.html
Сторонники Саакашвили готовят масштабную акцию в Тбилиси
Сторонники Саакашвили готовят масштабную акцию в Тбилиси
Кроме освобождения Саакашвили участники акций будут требовать проведения досрочных парламентских выборов 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T20:20+0400
2021-10-07T20:20+0400
2021-10-07T20:20+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Политсовет главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" принял решение в ближайшие дни провести в Тбилиси широкомасштабную акцию протеста в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и проведения досрочных парламентских выборов.Участие во вторых турах выборов в органы местной власти представителей "Единого национального движения" будет первым за последние несколько лет. До этого представители оппозиционной силы проходили во вторые туры, но бойкотировали их. Последний такой прецедент произошел на парламентских выборах 2020 года, когда кандидаты в мажоритарные депутаты от "Нацдвижения", несмотря на хорошие результаты, отказались от борьбы и фактически уступили победу кандидатам от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".В тюрьму к Саакашвили не пустили священника с иконами и молитвенником >>"В ближайшие дни в Тбилиси будет масштабная акция. Мы начинаем мобилизацию по стране наших граждан вокруг двух основных требований: освобождение Михаила Саакашвили и проведение досрочных выборов, и идем на вторые туры и будем бороться за победу", - сказал член партии Леван Хабеишвили после завершения заседания.Между тем, другой лидер партии Тина Бокучава не исключила продолжений акций впоследствии.При этом на данный момент время проведения акции в "Нацдвижении" пока не уточняют.Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был задержан 1 октября в Тбилиси за день до выборов в органы местной власти. На родине он заочно осужден по ряду уголовных дел. С первого дня ареста экс-президент объявил голодовку.У здания Руставской тюрьмы прошла акция с требованием освободить Саакашвили >>Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, единое нацдвижение, возвращение и арест саакашвили
Сторонники Саакашвили готовят масштабную акцию в Тбилиси
Кроме освобождения Саакашвили участники акций будут требовать проведения досрочных парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Политсовет главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" принял решение в ближайшие дни провести в Тбилиси широкомасштабную акцию протеста в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и проведения досрочных парламентских выборов.
Участие во вторых турах выборов в органы местной власти представителей "Единого национального движения" будет первым за последние несколько лет. До этого представители оппозиционной силы проходили во вторые туры, но бойкотировали их. Последний такой прецедент произошел на парламентских выборах 2020 года, когда кандидаты в мажоритарные депутаты от "Нацдвижения", несмотря на хорошие результаты, отказались от борьбы и фактически уступили победу кандидатам от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"В ближайшие дни в Тбилиси будет масштабная акция. Мы начинаем мобилизацию по стране наших граждан вокруг двух основных требований: освобождение Михаила Саакашвили и проведение досрочных выборов, и идем на вторые туры и будем бороться за победу", - сказал член партии Леван Хабеишвили после завершения заседания.
Между тем, другой лидер партии Тина Бокучава не исключила продолжений акций впоследствии.
"Я не исключаю, что граждане Грузии, которые понимают, что заключение третьего президента страны – позор для страны, продолжат акции протеста как у руставской тюрьмы, так и в других городах", - сказала Бокучава.
При этом на данный момент время проведения акции в "Нацдвижении" пока не уточняют.
Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был задержан 1 октября в Тбилиси за день до выборов в органы местной власти. На родине он заочно осужден по ряду уголовных дел. С первого дня ареста экс-президент объявил голодовку.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
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