https://sputnik-georgia.ru/20211007/velikobritaniya-s-11-oktyabrya-otkroetsya-dlya-grazhdan-gruzii-260338733.html

Великобритания с 11 октября откроется для граждан Грузии

Великобритания с 11 октября откроется для граждан Грузии

Приехавших из Грузии ждет 10-дневный карантин и два теста на коронавирус в Великобритании стоимостью 2 285 фунтов 07.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия попала в список из 47 стран, гражданам которых Великобритания разрешила въезжать на свою территорию с 11 октября.Согласно официальной информации правительства Великобритании, граждане Грузии, посещающие страну, должны будут соблюдать все правила, предусмотренные правилами для въезжающих из "красной зоны".Согласно правилам, приехавших из Грузии ждет 10-дневный карантин и два теста на коронавирус в Великобритании стоимостью 2 285 фунтов. До въезда в Великобританию также понадобится сделать тест на коронавирус.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, в мире, грузия, великобритания, коронавирус covid-19