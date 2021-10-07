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Великобритания с 11 октября откроется для граждан Грузии
Великобритания с 11 октября откроется для граждан Грузии
Приехавших из Грузии ждет 10-дневный карантин и два теста на коронавирус в Великобритании стоимостью 2 285 фунтов 07.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-07T23:02+0400
2021-10-07T23:02+0400
2021-10-08T00:13+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия попала в список из 47 стран, гражданам которых Великобритания разрешила въезжать на свою территорию с 11 октября.Согласно официальной информации правительства Великобритании, граждане Грузии, посещающие страну, должны будут соблюдать все правила, предусмотренные правилами для въезжающих из "красной зоны".Согласно правилам, приехавших из Грузии ждет 10-дневный карантин и два теста на коронавирус в Великобритании стоимостью 2 285 фунтов. До въезда в Великобританию также понадобится сделать тест на коронавирус.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, грузия, великобритания, коронавирус covid-19
Великобритания с 11 октября откроется для граждан Грузии
23:02 07.10.2021 (обновлено: 00:13 08.10.2021)
Приехавших из Грузии ждет 10-дневный карантин и два теста на коронавирус в Великобритании стоимостью 2 285 фунтов
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия попала в список из 47 стран, гражданам которых Великобритания разрешила въезжать на свою территорию с 11 октября.
Согласно официальной информации
правительства Великобритании, граждане Грузии, посещающие страну, должны будут соблюдать все правила, предусмотренные правилами для въезжающих из "красной зоны".
Согласно правилам, приехавших из Грузии ждет 10-дневный карантин и два теста на коронавирус в Великобритании стоимостью 2 285 фунтов. До въезда в Великобританию также понадобится сделать тест на коронавирус.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.