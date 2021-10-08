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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 661
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 661
За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, вылечились 1 274 пациента, а с начала пандемии – 597 654 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T11:05+0400
2021-10-08T11:13+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 661. Скончались 30 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 628 719 случаев заражения.В Грузии будут вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет с хроническими заболеваниями&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 274 человека, с начала пандемии – 597 654. Скончались 9 192.За сутки сделано 36 840 тестов, в том числе 22 119 на антиген и 14 721 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 7,22%, за последние 14 дней – 5,7%, за последние семь дней – 6,16%.К этому времени в Грузии сделано 1 853 296 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 8 331.В карантине в данное время находятся 67 человек, в стационарах – 4 201, в ковид-гостиницах – 660.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 661

11:05 08.10.2021 (обновлено: 11:13 08.10.2021)
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© Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, вылечились 1 274 пациента, а с начала пандемии – 597 654
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 661. Скончались 30 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 628 719 случаев заражения.
В Грузии будут вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет с хроническими заболеваниями>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 274 человека, с начала пандемии – 597 654. Скончались 9 192.
За сутки сделано 36 840 тестов, в том числе 22 119 на антиген и 14 721 ПЦР-тест.
Показатель инфицирования: за сутки – 7,22%, за последние 14 дней – 5,7%, за последние семь дней – 6,16%.
К этому времени в Грузии сделано 1 853 296 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 8 331.
В карантине в данное время находятся 67 человек, в стационарах – 4 201, в ковид-гостиницах – 660.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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