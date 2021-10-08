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COVID-статистика Грузии: число инфицированных растет
COVID-статистика Грузии: число инфицированных растет
В клиниках Грузии к этому времени 970 тяжелых ковид-пациентов, 257 подключены к аппарату искусственного дыхания 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 36 840 тестов на коронавирус: 22 119 – на антиген, 14 721 – ПЦР-тест и выявлен 2 661 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 628 719 случаев инфицирования.За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 274 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 597 654 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 человек, а с начала пандемии – 9 192.Из 2 661 нового случая в Тбилиси зафиксировано 803, Аджарии – 105, Имерети – 559, Квемо Картли – 158, Шида Картли – 116, Гурии – 53, Самегрело - Земо Сванети – 293, Кахети – 420, Мцхета-Мтианети – 58, Самцхе-Джавахети – 60, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 36.На данный момент в Грузии 21 847 активных случаев, из них 4 201 нуждается в стационарном лечении. Состояние 970 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственного дыхания. 660 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 16 986 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 67 человек, а в самоизоляции – 17 096.Показатель положительности по данным на 7 октября составляет 7,22%, за две недели – 5,70%, за семь дней – 6,16%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

COVID-статистика Грузии: число инфицированных растет

11:52 08.10.2021
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© AP Photo / Achmad IbrahimМедицинский работник идет по паалате, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом COVID 19
Медицинский работник идет по паалате, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом COVID 19 - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Achmad Ibrahim
В клиниках Грузии к этому времени 970 тяжелых ковид-пациентов, 257 подключены к аппарату искусственного дыхания
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 36 840 тестов на коронавирус: 22 119 – на антиген, 14 721 – ПЦР-тест и выявлен 2 661 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 628 719 случаев инфицирования.
За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 274 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 597 654 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 30 человек, а с начала пандемии – 9 192.
Из 2 661 нового случая в Тбилиси зафиксировано 803, Аджарии – 105, Имерети – 559, Квемо Картли – 158, Шида Картли – 116, Гурии – 53, Самегрело - Земо Сванети – 293, Кахети – 420, Мцхета-Мтианети – 58, Самцхе-Джавахети – 60, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 36.
На данный момент в Грузии 21 847 активных случаев, из них 4 201 нуждается в стационарном лечении. Состояние 970 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственного дыхания. 660 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 16 986 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 67 человек, а в самоизоляции – 17 096.
Показатель положительности по данным на 7 октября составляет 7,22%, за две недели – 5,70%, за семь дней – 6,16%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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