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За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей
За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей
Система поощрения медиков, по расчетам Минздрава, должна ускорить процесс вакцинации населения 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Врачи и медсестры за каждого человека, которого они привлекут к вакцинации, будут получать по 20 лари, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния в эфире ТВ PalitraNews.Система поощрения начнет действовать с 8 октября.В Грузии будут вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет с хроническими заболеваниями&gt;&gt;"Сейчас мы уже дошли до такого этапа, когда без прямой коммуникации убедить человека, что прививка безопасна и эффективна, сложно. Семейные врачи и медсестры в любом случае имеют большее влияние, особенно в селах", – заявила Габуния.По ее словам, для Минздрава важно как можно активнее включить медиков в процесс консультаций. Особенно это касается консультаций лиц старше 60 лет, которые наиболее подвержены инфицированию и среди которых наблюдаются осложнения и повышенный риск летального исхода. Именно поэтому вакцинация лиц старше 60 лет особенно приоритетна в создавшейся ситуации.В Минздраве считают, что новая система поощрения поможет поднять темп вакцинации среди граждан старше 60 лет.В ведомстве серьезно озабочены тем, что в последнее время темпы вакцинации резко снизились, особенно показатель вакцинации первой дозой.Главный эпидемиолог Грузии: нас ждет сложный ноябрь&gt;&gt;Ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что в том случае, если Грузия максимально не вакцинирует граждан старше 60 лет, то госпитальный сектор опять окажется в тяжелом положении и увеличится показатель летальности. На сегодняшний день показатель вакцинации среди населения старше 60 лет составляет всего 21%, отмечают в Минздраве страны.К этому времени в Грузии сделано 1 844 965 прививок. Одной дозой вакцинированы 995 019 человек, а двумя дозами – 849 946 граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей

10:22 08.10.2021 (обновлено: 10:47 08.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliВакцинация в шестом корпусе Тбилисского технического университета
Вакцинация в шестом корпусе Тбилисского технического университета - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Система поощрения медиков, по расчетам Минздрава, должна ускорить процесс вакцинации населения
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Врачи и медсестры за каждого человека, которого они привлекут к вакцинации, будут получать по 20 лари, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния в эфире ТВ PalitraNews.
Система поощрения начнет действовать с 8 октября.
В Грузии будут вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет с хроническими заболеваниями>>
"Сейчас мы уже дошли до такого этапа, когда без прямой коммуникации убедить человека, что прививка безопасна и эффективна, сложно. Семейные врачи и медсестры в любом случае имеют большее влияние, особенно в селах", – заявила Габуния.
По ее словам, для Минздрава важно как можно активнее включить медиков в процесс консультаций. Особенно это касается консультаций лиц старше 60 лет, которые наиболее подвержены инфицированию и среди которых наблюдаются осложнения и повышенный риск летального исхода. Именно поэтому вакцинация лиц старше 60 лет особенно приоритетна в создавшейся ситуации.
В Минздраве считают, что новая система поощрения поможет поднять темп вакцинации среди граждан старше 60 лет.
В ведомстве серьезно озабочены тем, что в последнее время темпы вакцинации резко снизились, особенно показатель вакцинации первой дозой.
Главный эпидемиолог Грузии: нас ждет сложный ноябрь>>
Ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что в том случае, если Грузия максимально не вакцинирует граждан старше 60 лет, то госпитальный сектор опять окажется в тяжелом положении и увеличится показатель летальности.
На сегодняшний день показатель вакцинации среди населения старше 60 лет составляет всего 21%, отмечают в Минздраве страны.
К этому времени в Грузии сделано 1 844 965 прививок. Одной дозой вакцинированы 995 019 человек, а двумя дозами – 849 946 граждан.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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