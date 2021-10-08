https://sputnik-georgia.ru/20211008/za-kazhdogo-vaktsinirovannogo-20-lari---v-gruzii-vvoditsya-sistema-pooschreniya-vrachey-260342167.html

За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей

За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей

Система поощрения медиков, по расчетам Минздрава, должна ускорить процесс вакцинации населения 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T10:22+0400

2021-10-08T10:22+0400

2021-10-08T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Врачи и медсестры за каждого человека, которого они привлекут к вакцинации, будут получать по 20 лари, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния в эфире ТВ PalitraNews.Система поощрения начнет действовать с 8 октября.В Грузии будут вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет с хроническими заболеваниями>>"Сейчас мы уже дошли до такого этапа, когда без прямой коммуникации убедить человека, что прививка безопасна и эффективна, сложно. Семейные врачи и медсестры в любом случае имеют большее влияние, особенно в селах", – заявила Габуния.По ее словам, для Минздрава важно как можно активнее включить медиков в процесс консультаций. Особенно это касается консультаций лиц старше 60 лет, которые наиболее подвержены инфицированию и среди которых наблюдаются осложнения и повышенный риск летального исхода. Именно поэтому вакцинация лиц старше 60 лет особенно приоритетна в создавшейся ситуации.В Минздраве считают, что новая система поощрения поможет поднять темп вакцинации среди граждан старше 60 лет.В ведомстве серьезно озабочены тем, что в последнее время темпы вакцинации резко снизились, особенно показатель вакцинации первой дозой.Главный эпидемиолог Грузии: нас ждет сложный ноябрь>>Ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что в том случае, если Грузия максимально не вакцинирует граждан старше 60 лет, то госпитальный сектор опять окажется в тяжелом положении и увеличится показатель летальности. На сегодняшний день показатель вакцинации среди населения старше 60 лет составляет всего 21%, отмечают в Минздраве страны.К этому времени в Грузии сделано 1 844 965 прививок. Одной дозой вакцинированы 995 019 человек, а двумя дозами – 849 946 граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19