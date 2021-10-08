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Обрушение жилого дома в Батуми: МВД Грузии стягивает дополнительные силы к месту трагедии
Обрушение жилого дома в Батуми: МВД Грузии стягивает дополнительные силы к месту трагедии
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел стягивает дополнительные силы из соседних регионов в Батуми, где обрушилась часть пятиэтажного жилого... 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T13:13+0400
2021-10-08T13:13+0400
2021-10-08T13:37+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел стягивает дополнительные силы из соседних регионов в Батуми, где обрушилась часть пятиэтажного жилого дома.Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в БатумиКак заявляют в ведомстве, сразу после получения сообщения на месте были мобилизованы спасатели и полиция, а также скорая помощь.По прибытии на место происшествия пожарные и полиция эвакуировали жильцов из других подъездов, а также из машин, попавших под развалины.В данный момент территория очищается от завалов, ведутся активные поисково-спасательные работы. По факту разрушения начато расследование, информация о пострадавших уточняется.Вместе с пожарными-спасателями на месте уже мобилизована спецтехника, в том числе автолестница. Кроме того, мобилизованы сотрудники Управления особых поручений МВД и экспертно-криминалистического департамента. Периметр обрушившегося дома огражден из соображений безопасности. МВД призывает граждан, а также представителей всех СМИ на местах подчиняться указаниям сотрудников МВД и соблюдать нормы безопасности.
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происшествия, новости, грузия, батуми, мвд грузии, обрушение жилого дома в батуми
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел стягивает дополнительные силы из соседних регионов в Батуми, где обрушилась часть пятиэтажного жилого дома.
Как заявляют
в ведомстве, сразу после получения сообщения на месте были мобилизованы спасатели и полиция, а также скорая помощь.
По прибытии на место происшествия пожарные и полиция эвакуировали жильцов из других подъездов, а также из машин, попавших под развалины.
В данный момент территория очищается от завалов, ведутся активные поисково-спасательные работы. По факту разрушения начато расследование, информация о пострадавших уточняется.
Вместе с пожарными-спасателями на месте уже мобилизована спецтехника, в том числе автолестница. Кроме того, мобилизованы сотрудники Управления особых поручений МВД и экспертно-криминалистического департамента.
Периметр обрушившегося дома огражден из соображений безопасности. МВД призывает граждан, а также представителей всех СМИ на местах подчиняться указаниям сотрудников МВД и соблюдать нормы безопасности.