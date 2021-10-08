https://sputnik-georgia.ru/20211008/mvd-gruzii-mobilizovalo-v-batumi-dopolnitelnye-sily-260350211.html

Обрушение жилого дома в Батуми: МВД Грузии стягивает дополнительные силы к месту трагедии

Обрушение жилого дома в Батуми: МВД Грузии стягивает дополнительные силы к месту трагедии

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел стягивает дополнительные силы из соседних регионов в Батуми, где обрушилась часть пятиэтажного жилого... 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T13:13+0400

2021-10-08T13:13+0400

2021-10-08T13:37+0400

происшествия

новости

грузия

батуми

мвд грузии

обрушение жилого дома в батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260351834_52:0:1300:702_1920x0_80_0_0_3d4832fe270bfed000d6b0a3c6399852.jpg

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел стягивает дополнительные силы из соседних регионов в Батуми, где обрушилась часть пятиэтажного жилого дома.Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в БатумиКак заявляют в ведомстве, сразу после получения сообщения на месте были мобилизованы спасатели и полиция, а также скорая помощь.По прибытии на место происшествия пожарные и полиция эвакуировали жильцов из других подъездов, а также из машин, попавших под развалины.В данный момент территория очищается от завалов, ведутся активные поисково-спасательные работы. По факту разрушения начато расследование, информация о пострадавших уточняется.Вместе с пожарными-спасателями на месте уже мобилизована спецтехника, в том числе автолестница. Кроме того, мобилизованы сотрудники Управления особых поручений МВД и экспертно-криминалистического департамента. Периметр обрушившегося дома огражден из соображений безопасности. МВД призывает граждан, а также представителей всех СМИ на местах подчиняться указаниям сотрудников МВД и соблюдать нормы безопасности.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, батуми, мвд грузии, обрушение жилого дома в батуми