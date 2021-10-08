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Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми

Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми

Что стало причиной обрушения дома, установит специальная экспертиза 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T12:54+0400

2021-10-08T12:54+0400

2021-10-08T13:39+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Батуми на улице 26 Мая, где рухнул пятиэтажный жилой дом, ведутся интенсивные работы – мобилизованы спасатели, городские службы, полиция, скорая помощь.Обновление: МВД Грузии мобилизовало в Батуми дополнительные силы>>Спасателям помогают и добровольцы. Они первыми вытащили из машины, которую завалило развалинами, ребенка 6-7 лет. Есть информация, что спасли и новорожденного.Спасателя с ребенком на руках встретили овациями.Под развалинами сейчас около десяти машин, которые были припаркованы под домом. За линией оцепления собралось много людей, которые пытаются выяснить судьбу своих родственников и знакомых, живущих в этом доме.Что стало причиной обрушения дома, установит специальная экспертиза, сейчас же можно сказать, что пятиэтажный дом реально был шестиэтажным. Говорили и о том, что во время ремонта в одной из квартир могли повредить несущую стену."Несколько лет назад на доме был надстроен шестой этаж, однако это не могло стать причиной разрушения. Возможно был взрыв в результате утечки газа. Однако, точно ничего не могу сказать. Из соображений безопасности в корпусе отключены газ и вода", – заявила журналистам и. о. мэра Батуми Лела Сурманидзе.МВД Грузии уже сделало заявление, что по факту обрушения дома в Батуми начато следствие, информация о пострадавших и погибших уточняется.К этому времени стало известно, что два человека, находящиеся под завалами, вышли на контакт со спасателями. В каком состоянии пострадавшие пока не известно. В данный момент спасатели разбирают завалы.

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происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми