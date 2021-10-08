Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
В БАТУМИ РУХНУЛ ЖИВОЙ ДОМ - ЛЮДИ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ О ПОМОЩИ ИЗ ПОД ЗАВАЛОВ
https://sputnik-georgia.ru/20211008/v-batumi-idut-spasatelnye-raboty-260349671.html
Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми
Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми
Что стало причиной обрушения дома, установит специальная экспертиза 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T12:54+0400
2021-10-08T13:39+0400
происшествия
новости
грузия
батуми
обрушение жилого дома в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260351391_93:114:2714:1589_1920x0_80_0_0_597fcaa8fa14858813f094b12ac26cf8.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Батуми на улице 26 Мая, где рухнул пятиэтажный жилой дом, ведутся интенсивные работы – мобилизованы спасатели, городские службы, полиция, скорая помощь.Обновление: МВД Грузии мобилизовало в Батуми дополнительные силы&gt;&gt;Спасателям помогают и добровольцы. Они первыми вытащили из машины, которую завалило развалинами, ребенка 6-7 лет. Есть информация, что спасли и новорожденного.Спасателя с ребенком на руках встретили овациями.Под развалинами сейчас около десяти машин, которые были припаркованы под домом. За линией оцепления собралось много людей, которые пытаются выяснить судьбу своих родственников и знакомых, живущих в этом доме.Что стало причиной обрушения дома, установит специальная экспертиза, сейчас же можно сказать, что пятиэтажный дом реально был шестиэтажным. Говорили и о том, что во время ремонта в одной из квартир могли повредить несущую стену."Несколько лет назад на доме был надстроен шестой этаж, однако это не могло стать причиной разрушения. Возможно был взрыв в результате утечки газа. Однако, точно ничего не могу сказать. Из соображений безопасности в корпусе отключены газ и вода", – заявила журналистам и. о. мэра Батуми Лела Сурманидзе.МВД Грузии уже сделало заявление, что по факту обрушения дома в Батуми начато следствие, информация о пострадавших и погибших уточняется.К этому времени стало известно, что два человека, находящиеся под завалами, вышли на контакт со спасателями. В каком состоянии пострадавшие пока не известно. В данный момент спасатели разбирают завалы.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260351391_474:0:2593:1589_1920x0_80_0_0_a30ca4b0c634c9cd513a05520f3403e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми

Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми

12:54 08.10.2021 (обновлено: 13:39 08.10.2021)
1112
© photo: Sputnik / StringerФото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми
Фото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Что стало причиной обрушения дома, установит специальная экспертиза
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Батуми на улице 26 Мая, где рухнул пятиэтажный жилой дом, ведутся интенсивные работы – мобилизованы спасатели, городские службы, полиция, скорая помощь.
Обновление: МВД Грузии мобилизовало в Батуми дополнительные силы>>
Спасателям помогают и добровольцы. Они первыми вытащили из машины, которую завалило развалинами, ребенка 6-7 лет. Есть информация, что спасли и новорожденного.
Спасателя с ребенком на руках встретили овациями.
Под развалинами сейчас около десяти машин, которые были припаркованы под домом. За линией оцепления собралось много людей, которые пытаются выяснить судьбу своих родственников и знакомых, живущих в этом доме.
Что стало причиной обрушения дома, установит специальная экспертиза, сейчас же можно сказать, что пятиэтажный дом реально был шестиэтажным. Говорили и о том, что во время ремонта в одной из квартир могли повредить несущую стену.
"Несколько лет назад на доме был надстроен шестой этаж, однако это не могло стать причиной разрушения. Возможно был взрыв в результате утечки газа. Однако, точно ничего не могу сказать. Из соображений безопасности в корпусе отключены газ и вода", – заявила журналистам и. о. мэра Батуми Лела Сурманидзе.
МВД Грузии уже сделало заявление, что по факту обрушения дома в Батуми начато следствие, информация о пострадавших и погибших уточняется.
К этому времени стало известно, что два человека, находящиеся под завалами, вышли на контакт со спасателями. В каком состоянии пострадавшие пока не известно. В данный момент спасатели разбирают завалы.
120050
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:56Обрушение жилого дома в Батуми: люди просят помощи из завалов
13:47Ребенок, которого достали из завалов в Батуми, находится в сознании
13:13Обрушение жилого дома в Батуми: МВД Грузии стягивает дополнительные силы к месту трагедии
13:10Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать на COVID-19 раз в неделю
12:54Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми
12:54Из-за тревожности: Адель рассказала, как ей удалось похудеть на 45 кг
12:39Джаба Канкава проведет сотый матч за сборную Грузии по футболу – это повторение рекорда
12:23Грузия и Черногория подписали соглашение о реадмиссии
12:15В Батуми рухнул пятиэтажный жилой дом
12:07"Веном 2", море выставок, театр и развлечения: куда пойти 8-10 октября в Тбилиси?
11:52COVID-статистика Грузии: число инфицированных растет
11:38"Будет сложно, но необходимо" – глава МИД Грузии о формате "3+3" с участием России
11:20Актер Ираклий Маруашвили стал звездой клипа немецкого рэпера Apache 207
11:05Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 661
10:56В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы
10:22За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей
10:07Зима будет тяжелой: генерал Мороз побеждает Грету Тунберг
09:36Кипр-Хорватия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
09:20Курс лари на пятницу – 3,1449 GEL/$1
09:01Численный состав сил обороны Грузии в 2022 году не превысит 37 тысяч