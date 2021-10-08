https://sputnik-georgia.ru/20211008/v-batumi-idut-spasatelnye-raboty-260349671.html
Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми
Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми
Что стало причиной обрушения дома, установит специальная экспертиза 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T12:54+0400
2021-10-08T12:54+0400
2021-10-08T13:39+0400
происшествия
новости
грузия
батуми
обрушение жилого дома в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260351391_93:114:2714:1589_1920x0_80_0_0_597fcaa8fa14858813f094b12ac26cf8.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Батуми на улице 26 Мая, где рухнул пятиэтажный жилой дом, ведутся интенсивные работы – мобилизованы спасатели, городские службы, полиция, скорая помощь.Обновление: МВД Грузии мобилизовало в Батуми дополнительные силы>>Спасателям помогают и добровольцы. Они первыми вытащили из машины, которую завалило развалинами, ребенка 6-7 лет. Есть информация, что спасли и новорожденного.Спасателя с ребенком на руках встретили овациями.Под развалинами сейчас около десяти машин, которые были припаркованы под домом. За линией оцепления собралось много людей, которые пытаются выяснить судьбу своих родственников и знакомых, живущих в этом доме.Что стало причиной обрушения дома, установит специальная экспертиза, сейчас же можно сказать, что пятиэтажный дом реально был шестиэтажным. Говорили и о том, что во время ремонта в одной из квартир могли повредить несущую стену."Несколько лет назад на доме был надстроен шестой этаж, однако это не могло стать причиной разрушения. Возможно был взрыв в результате утечки газа. Однако, точно ничего не могу сказать. Из соображений безопасности в корпусе отключены газ и вода", – заявила журналистам и. о. мэра Батуми Лела Сурманидзе.МВД Грузии уже сделало заявление, что по факту обрушения дома в Батуми начато следствие, информация о пострадавших и погибших уточняется.К этому времени стало известно, что два человека, находящиеся под завалами, вышли на контакт со спасателями. В каком состоянии пострадавшие пока не известно. В данный момент спасатели разбирают завалы.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260351391_474:0:2593:1589_1920x0_80_0_0_a30ca4b0c634c9cd513a05520f3403e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми
Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми
12:54 08.10.2021 (обновлено: 13:39 08.10.2021)
Что стало причиной обрушения дома, установит специальная экспертиза
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Батуми на улице 26 Мая, где рухнул пятиэтажный жилой дом, ведутся интенсивные работы – мобилизованы спасатели, городские службы, полиция, скорая помощь.
Спасателям помогают и добровольцы. Они первыми вытащили из машины, которую завалило развалинами, ребенка 6-7 лет. Есть информация, что спасли и новорожденного.
Спасателя с ребенком на руках встретили овациями.
Под развалинами сейчас около десяти машин, которые были припаркованы под домом. За линией оцепления собралось много людей, которые пытаются выяснить судьбу своих родственников и знакомых, живущих в этом доме.
Что стало причиной обрушения дома, установит специальная экспертиза, сейчас же можно сказать, что пятиэтажный дом реально был шестиэтажным. Говорили и о том, что во время ремонта в одной из квартир могли повредить несущую стену.
"Несколько лет назад на доме был надстроен шестой этаж, однако это не могло стать причиной разрушения. Возможно был взрыв в результате утечки газа. Однако, точно ничего не могу сказать. Из соображений безопасности в корпусе отключены газ и вода", – заявила журналистам и. о. мэра Батуми Лела Сурманидзе.
МВД Грузии уже сделало заявление, что по факту обрушения дома в Батуми начато следствие, информация о пострадавших и погибших уточняется.
К этому времени стало известно, что два человека, находящиеся под завалами, вышли на контакт со спасателями. В каком состоянии пострадавшие пока не известно. В данный момент спасатели разбирают завалы.