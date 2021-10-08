https://sputnik-georgia.ru/20211008/mvd-gruzii-ne-raspolagaet-tochnymi-dannymi-o-spasennykh-v-rezultate-obvala-doma-v-batumi-260374108.html
МВД Грузии не располагает точными данными о спасенных в результате обвала дома в Батуми
МВД Грузии не располагает точными данными о спасенных в результате обвала дома в Батуми
Информация о пострадавших и спасенных после обвала пятиэтажки в Батуми будет публиковаться на сайте МВД по мере поступления 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T20:16+0400
2021-10-08T20:16+0400
2021-10-08T22:05+0400
происшествия
новости
грузия
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 8 окт – Sputnik. В Батуми идут интенсивные спасательные работы на месте обрушившегося пятиэтажного дома на улице 26 Мая.Недавно спасатели вызволили из развалин одного живого человека. Но сколько человек удалось спасти к этому времени спасателям, точными данными МВД Грузии не располагает.Катастрофа в Батуми: все силы брошены на спасение людей - видео>>"К этому времени мы не можем сказать, сколько именно человек уже вытащили из завалов. Соответствующие службы подключены, и информация выкладывается на сайте ведомства", - сообщили Sputnik в МВД.Данных о спасенных пока нет и у главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Как он заявил журналистам, работы ведутся и не прекратятся, пока все не будут извлечены из завалов.В данное время спасатели пытаются извлечь из завалов женщину с ребенком.Один из подъездов пятиэтажки на улице 26 Мая в Батуми обрушился сегодня около 12 часов. Под завалами остались люди - 10-15 человек, которых сейчас пытаются вызволить спасатели.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми
МВД Грузии не располагает точными данными о спасенных в результате обвала дома в Батуми
20:16 08.10.2021 (обновлено: 22:05 08.10.2021)
Информация о пострадавших и спасенных после обвала пятиэтажки в Батуми будет публиковаться на сайте МВД по мере поступления
ТБИЛИСИ, 8 окт – Sputnik. В Батуми идут интенсивные спасательные работы на месте обрушившегося пятиэтажного дома на улице 26 Мая.
Недавно спасатели вызволили из развалин одного живого человека. Но сколько человек удалось спасти к этому времени спасателям, точными данными МВД Грузии не располагает.
"К этому времени мы не можем сказать, сколько именно человек уже вытащили из завалов. Соответствующие службы подключены, и информация выкладывается на сайте ведомства", - сообщили Sputnik
в МВД.
Данных о спасенных пока нет и у главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Как он заявил журналистам, работы ведутся и не прекратятся, пока все не будут извлечены из завалов.
В данное время спасатели пытаются извлечь из завалов женщину с ребенком.
Один из подъездов пятиэтажки на улице 26 Мая в Батуми обрушился сегодня около 12 часов. Под завалами остались люди - 10-15 человек, которых сейчас пытаются вызволить спасатели.
Делается все возможное, чтобы вытащить людей из-под завалов
- Гарибашвили
Последствия разрушения дома
в Батуми - новое видео с места ЧП
В Батуми открыт центр помощи пострадавшим
в результате обрушения жилого дома
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