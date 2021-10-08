https://sputnik-georgia.ru/20211008/mvd-gruzii-ne-raspolagaet-tochnymi-dannymi-o-spasennykh-v-rezultate-obvala-doma-v-batumi-260374108.html

МВД Грузии не располагает точными данными о спасенных в результате обвала дома в Батуми

МВД Грузии не располагает точными данными о спасенных в результате обвала дома в Батуми

Информация о пострадавших и спасенных после обвала пятиэтажки в Батуми будет публиковаться на сайте МВД по мере поступления 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T20:16+0400

2021-10-08T20:16+0400

2021-10-08T22:05+0400

происшествия

новости

грузия

обрушение жилого дома в батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260377086_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f7fe9be22e45998b296a5def5afd8d0d.jpg

ТБИЛИСИ, 8 окт – Sputnik. В Батуми идут интенсивные спасательные работы на месте обрушившегося пятиэтажного дома на улице 26 Мая.Недавно спасатели вызволили из развалин одного живого человека. Но сколько человек удалось спасти к этому времени спасателям, точными данными МВД Грузии не располагает.Катастрофа в Батуми: все силы брошены на спасение людей - видео>>"К этому времени мы не можем сказать, сколько именно человек уже вытащили из завалов. Соответствующие службы подключены, и информация выкладывается на сайте ведомства", - сообщили Sputnik в МВД.Данных о спасенных пока нет и у главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Как он заявил журналистам, работы ведутся и не прекратятся, пока все не будут извлечены из завалов.В данное время спасатели пытаются извлечь из завалов женщину с ребенком.Один из подъездов пятиэтажки на улице 26 Мая в Батуми обрушился сегодня около 12 часов. Под завалами остались люди - 10-15 человек, которых сейчас пытаются вызволить спасатели.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми