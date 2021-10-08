https://sputnik-georgia.ru/20211008/novyy-poselok-dlya-vynuzhdenno-peremeschennykh-semey-prostroen-v-vostochnoy-gruzii-260380189.html

Новый поселок для вынужденно перемещенных семей построен в Восточной Грузии

Новый поселок для вынужденно перемещенных семей построен в Восточной Грузии

На территории, прилегающей к новому селу, начинается и строительство детского сада, в котором смогут учиться 60 воспитанников 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T23:28+0400

2021-10-08T23:28+0400

2021-10-08T23:59+0400

общество

новости

грузия

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Поселок для вынужденно перемещенных лиц построен в регионе Квемо Картли (Восточная Грузия), сообщил Минздрав Грузии.В поселке 31 дом, которые возведены по современным стандартам. Дома получат те семьи, которые в течение многих лет жили в полуразрушенных зданиях.Инновационный проект осуществлен при финансовой помощи правительств Грузии и Германии. На строительство нового поселка было потрачено десять миллионов евро.На территории, прилегающей к новому селу, начинается и строительство детского сада, в котором смогут учиться 60 воспитанников.В новом поселении побывали глава Минздрава Екатерина Тикарадзе и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш."Проект Марнеули является особенным и инновационным тем, что в этом случае нашему вынужденно перемещенному населению мы передали 31 дом, наподобие дома в селе со своим земельным участком, и они могут также вести разную сельскохозяйственную деятельность", - заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе журналистам.По ее словам, после завершения данного проекта запланирована передача еще 200 подобных домов для вынужденно перемещенных семей.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья. После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, жилье для вынужденных переселенцев