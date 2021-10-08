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https://sputnik-georgia.ru/20211008/novyy-poselok-dlya-vynuzhdenno-peremeschennykh-semey-prostroen-v-vostochnoy-gruzii-260380189.html
Новый поселок для вынужденно перемещенных семей построен в Восточной Грузии
Новый поселок для вынужденно перемещенных семей построен в Восточной Грузии
На территории, прилегающей к новому селу, начинается и строительство детского сада, в котором смогут учиться 60 воспитанников 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T23:28+0400
2021-10-08T23:59+0400
общество
новости
грузия
жилье для вынужденных переселенцев
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Поселок для вынужденно перемещенных лиц построен в регионе Квемо Картли (Восточная Грузия), сообщил Минздрав Грузии.В поселке 31 дом, которые возведены по современным стандартам. Дома получат те семьи, которые в течение многих лет жили в полуразрушенных зданиях.Инновационный проект осуществлен при финансовой помощи правительств Грузии и Германии. На строительство нового поселка было потрачено десять миллионов евро.На территории, прилегающей к новому селу, начинается и строительство детского сада, в котором смогут учиться 60 воспитанников.В новом поселении побывали глава Минздрава Екатерина Тикарадзе и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш."Проект Марнеули является особенным и инновационным тем, что в этом случае нашему вынужденно перемещенному населению мы передали 31 дом, наподобие дома в селе со своим земельным участком, и они могут также вести разную сельскохозяйственную деятельность", - заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе журналистам.По ее словам, после завершения данного проекта запланирована передача еще 200 подобных домов для вынужденно перемещенных семей.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья. После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211005/kvartiry-ot-gosudarstva-poluchat-bolee-250-vynuzhdenno-peremeschennykh-semey-260259592.html
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общество, новости, грузия, жилье для вынужденных переселенцев

Новый поселок для вынужденно перемещенных семей построен в Восточной Грузии

23:28 08.10.2021 (обновлено: 23:59 08.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГорное село - частные дома местных жителей в Казбегском муниципалитете
Горное село - частные дома местных жителей в Казбегском муниципалитете - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
На территории, прилегающей к новому селу, начинается и строительство детского сада, в котором смогут учиться 60 воспитанников
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Поселок для вынужденно перемещенных лиц построен в регионе Квемо Картли (Восточная Грузия), сообщил Минздрав Грузии.
В поселке 31 дом, которые возведены по современным стандартам. Дома получат те семьи, которые в течение многих лет жили в полуразрушенных зданиях.
Инновационный проект осуществлен при финансовой помощи правительств Грузии и Германии. На строительство нового поселка было потрачено десять миллионов евро.
На территории, прилегающей к новому селу, начинается и строительство детского сада, в котором смогут учиться 60 воспитанников.
Строительство новых жилых домов - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2021
Квартиры от государства получат более 250 вынужденно перемещенных семей
5 октября, 20:08
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В новом поселении побывали глава Минздрава Екатерина Тикарадзе и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.
"Проект Марнеули является особенным и инновационным тем, что в этом случае нашему вынужденно перемещенному населению мы передали 31 дом, наподобие дома в селе со своим земельным участком, и они могут также вести разную сельскохозяйственную деятельность", - заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе журналистам.
По ее словам, после завершения данного проекта запланирована передача еще 200 подобных домов для вынужденно перемещенных семей.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.
Квартиры в новостройке - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
Сотни вынужденно перемещенных семей в Имерети получили квартиры
17 сентября, 14:39
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Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья. После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.
Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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