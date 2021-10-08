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"Будет сложно, но необходимо" – глава МИД Грузии о формате "3+3" с участием России

"Будет сложно, но необходимо" – глава МИД Грузии о формате "3+3" с участием России

Грузия должна быть представлена в любых больших геополитических проектах, считает Давид Залкалиани 08.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Вице-премьер и глава МИД Давид Залкалиани считает, что Грузии будет сложно участвовать в формате "3+3" вместе с Россией, но тем не менее уверен, что страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.Так министр иностранных дел Грузии прокомментировал инициативу главы МИД РФ Сергей Лавров о создании в регионе нового формата "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, с одной стороны, и Ирана, России и Турции – с другой.Лавров предлагает новый формат "3+3" на Южном Кавказе>>"В этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме, но, безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок..." – заявил Залкалиани. Он признал, что когда нет прогресса в вопросе вывода российских войск из Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) "очень сложно сесть в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах". Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Грузии, суверенитет и территориальная целостность страны являются красной линией."Нужно рассмотреть все детали" – Пашинян о формате 3+3 на Южном Кавказе>>"Но необходимо, чтобы мы не отставали от тех процессов, которые развиваются в регионе и обязательно участвовали во всех новых, даже инфраструктурных проектах. Иначе они могут обойти стороной Грузию и тем самым Грузия может потерять свою роль и функцию. Поэтому здесь очень важно иметь четкую полицию, чтобы интересы нашей страны не пострадали", – отметил Залкалиани.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амира Абдоллахианом, что была обсуждена инициатива "о том, чтобы создать формат "3+3": три закавказских страны и три их больших соседа – Россия, Иран и Турция".Как отметил Лавров, у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции, и Азербайджана. Он отметил, что РФ ведет работу с армянскими коллегами. По его словам, российская сторона рассчитывает, что Грузия, несмотря на переживаемые ей проблемы, сможет увидеть свой интерес в создании такого механизма.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после августовских событий 2008 года и признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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