https://sputnik-georgia.ru/20211008/trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-seychas-my-vyglyadim-luchshe-chem-v-sentyabre-260373551.html

Тренер сборной Грузии по футболу: "Сейчас мы выглядим лучше, чем в сентябре"

Тренер сборной Грузии по футболу: "Сейчас мы выглядим лучше, чем в сентябре"

Игрок сборной Грузии доволен, что на матч допущены болельщики, что станет серьезной мотивацией для футболистов 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T19:47+0400

2021-10-08T19:47+0400

2021-10-08T19:51+0400

греция

футбол

сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 8 окт – Sputnik. Игроки сборной Грузии могут показать качественный футбол в отборочном матче ЧМ-2022 против Греции, заявил главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль на предматчевой пресс-конференции.Матч между сборными Грузии и Греции пройдет 9 октября в Батуми и начнется в 20:00 по тбилисскому времени.По его словам, сейчас сборная Грузии выглядит лучше, чем в сентябре, в матчах против Косово, Испании и Болгарии."Если мы выложимся по максимуму и покажем тот футбол, который ребята демонстрировали на тренировках в последние дни, результат будет положительным", - считает французский специалист.Что касается состава и двух ведущих атакующих полузащитников сборной Грузии – Хвичи Кварацхелия и Георгия Чакветадзе, то Саньоль еще не принял окончательного решения о том, кто из них выйдет в основе."Оба игрока очень важны для сборной и страны, но я тренер. Моя обязанность – найти баланс для принятия лучшего решения. Безусловно, они могут выйти на поле одновременно, но окончательного решения я еще не принял", - сказал французский специалист.Сомнения Саньоля, скорее всего, можно объяснить тем, что оба футболиста сейчас находятся не в лучшей игровой форме.О важности предстоящего матча сказал и защитник сборной Грузии Отар Какабадзе:"Мы все понимаем, что нужно сделать больше. В сентябре у нас было много проблем, в том числе и травмы, но сейчас все значительно лучше. К тому же, в сентябрьском домашнем матче мы играли при пустых трибунах. Сейчас болельщики будут нас поддерживать, поэтому у нас предельная мотивация добиться положительного результата", - сказал Какабадзе на пресс-конференции.В сентябре сборная Грузии провела два матча в рамках отбора к ЧМ-2022 и оба проиграла – Косово (0:1) и Испании (0:4). В последовавшей товарищеской игре против Болгарии Грузия также уступила (1:4).В пяти отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала всего одно очко и занимает в группе "D" последнее место. Что касается Греции, то "эллины" остаются единственной командой группы, не потерпевшей ни одного поражения (три ничья и одна победа). С шестью набранными очками Греция занимает третье место в группе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211008/gruziya--gretsiya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-260368534.html

https://sputnik-georgia.ru/20211007/na-futbolnyy-match-sbornykh-gruzii-i-gretsii-v-batumi-vse-bilety-prodany-260325736.html

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греция, футбол, сборная грузии по футболу