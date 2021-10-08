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В БАТУМИ РУХНУЛ ЖИВОЙ ДОМ - ЛЮДИ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ О ПОМОЩИ ИЗ ПОД ЗАВАЛОВ
https://sputnik-georgia.ru/20211008/v-adzharii-nachali-sobirat-rannie-sorta-mandarinov-260339157.html
В Аджарии начали собирать ранние сорта мандаринов
В Аджарии начали собирать ранние сорта мандаринов
В Батуми обсудили вопросы с подготовкой к экспорту цитрусовых и конкурентоспособной поставкой продукции за рубеж 08.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-08T08:18+0400
грузия
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аджария
мандарины
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. В Аджарии в этом году ожидают 70 тысяч тонн урожая цитрусовых и 3,6 тысячи тонн хурмы, говорится в сообщении администрации аджарского правительства.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается 4 месяца.Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе вместе с главой Минсельхоза провел рабочую встречу с экспортерами цитрусов. Целью встречи было обсуждение организационных вопросов, связанных с сезоном цитрусовых и хурмы в текущем году, производством продукции, поставкой упаковочных материалов и конкурентоспособной поставкой продукции на экспортные рынки.На встрече обсуждались вызовы и механизмы поддержки со стороны государства.Торгово-промышленная палата Аджарии обеспечит реализацию цитрусов по принципу "одного окна".В 2020 году экспорт мандаринов вырос на 13%, хурмы и корольков – на 42%. Россия находится на первом месте по поставкам почти всей сельхозпродукции, крупные партии также вывозятся в соседние Армению и Азербайджан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210923/eksport-gruzinskogo-funduka-vyros-na-42-259812286.html
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грузия, экономика, новости, аджария, мандарины, сельское хозяйство

В Аджарии начали собирать ранние сорта мандаринов

00:02 08.10.2021 (обновлено: 08:18 08.10.2021)
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© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaНовогодние продукты, цена которых растет
Новогодние продукты, цена которых растет - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
В Батуми обсудили вопросы с подготовкой к экспорту цитрусовых и конкурентоспособной поставкой продукции за рубеж
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. В Аджарии в этом году ожидают 70 тысяч тонн урожая цитрусовых и 3,6 тысячи тонн хурмы, говорится в сообщении администрации аджарского правительства.
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается 4 месяца.
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе вместе с главой Минсельхоза провел рабочую встречу с экспортерами цитрусов. Целью встречи было обсуждение организационных вопросов, связанных с сезоном цитрусовых и хурмы в текущем году, производством продукции, поставкой упаковочных материалов и конкурентоспособной поставкой продукции на экспортные рынки.
Фундук - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
Экспорт грузинского фундука вырос на 42%
23 сентября, 09:01
1071
На встрече обсуждались вызовы и механизмы поддержки со стороны государства.
Торгово-промышленная палата Аджарии обеспечит реализацию цитрусов по принципу "одного окна".
В 2020 году экспорт мандаринов вырос на 13%, хурмы и корольков – на 42%. Россия находится на первом месте по поставкам почти всей сельхозпродукции, крупные партии также вывозятся в соседние Армению и Азербайджан.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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