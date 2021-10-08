https://sputnik-georgia.ru/20211008/v-batumi-rukhnul-semietazhnyy-zhiloy-dom-260348211.html

В Батуми рухнул пятиэтажный жилой дом

В Батуми рухнул пятиэтажный жилой дом

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Батуми на улице 26 Мая рухнула часть пятиэтажного жилого дома. 08.10.2021, Sputnik Грузия

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Батуми на улице 26 Мая рухнула часть пятиэтажного жилого дома.Обновление: Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми>>Территория оцеплена полицией, жильцы остальной части дома эвакуируются. В обрушившемся подъезде проживало 12 семей.Спасатели, работающие на месте, спасли 6-7-летнего ребенка – его вытащили из машины, которую завалило обломками.Сообщений о других пострадавших пока нет. Ведутся спасательные работы.По одной из версий, во время ремонтных работ в одной из квартир была повреждена несущая стена. К тому же на доме были еще и незаконные надстройки.

батуми

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми