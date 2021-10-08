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В Батуми рухнул пятиэтажный жилой дом
В Батуми рухнул пятиэтажный жилой дом
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Батуми на улице 26 Мая рухнула часть пятиэтажного жилого дома. 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T12:15+0400
2021-10-08T12:15+0400
2021-10-08T13:41+0400
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обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Батуми на улице 26 Мая рухнула часть пятиэтажного жилого дома.Обновление: Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми>>Территория оцеплена полицией, жильцы остальной части дома эвакуируются. В обрушившемся подъезде проживало 12 семей.Спасатели, работающие на месте, спасли 6-7-летнего ребенка – его вытащили из машины, которую завалило обломками.Сообщений о других пострадавших пока нет. Ведутся спасательные работы.По одной из версий, во время ремонтных работ в одной из квартир была повреждена несущая стена. К тому же на доме были еще и незаконные надстройки.
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происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми
В Батуми рухнул пятиэтажный жилой дом
12:15 08.10.2021 (обновлено: 13:41 08.10.2021)
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Батуми на улице 26 Мая рухнула часть пятиэтажного жилого дома.
Территория оцеплена полицией, жильцы остальной части дома эвакуируются. В обрушившемся подъезде проживало 12 семей.
Спасатели, работающие на месте, спасли 6-7-летнего ребенка – его вытащили из машины, которую завалило обломками.
Сообщений о других пострадавших пока нет. Ведутся спасательные работы.
По одной из версий, во время ремонтных работ в одной из квартир была повреждена несущая стена. К тому же на доме были еще и незаконные надстройки.