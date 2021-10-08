https://sputnik-georgia.ru/20211008/zagruzhennost-aeroporta-v-kutaisi-prodolzhaet-rasti-260340382.html

Загруженность аэропорта в Кутаиси продолжает расти

Загруженность аэропорта в Кутаиси продолжает расти

В сентябре 2021 года Кутаисский международный аэропорт обслужил 43 926 пассажиров, тогда как в сентябре 2019 года их число составило 91 713 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T07:32+0400

2021-10-08T07:32+0400

2021-10-08T09:25+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В сентябре 2021 года пассажиропоток в аэропорту Кутаиси составил 48% к уровню за аналогичный период 2019 года.По информации Объединения аэропортов Грузии, в условиях пандемии в обновленном Кутаисском международном аэропорту наблюдается положительная динамика авиаперевозок.В сентябре 2021 года Кутаисский международный аэропорт обслужил 43 926 пассажиров, тогда как в сентябре 2019 года их число составило 91 713.Названы сроки запуска поездов от Кутаисского аэропорта >>Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления количества рейсов. В сентябре в аэропорту возобновлено 64% ​​рейсов (192 рейса).На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают три авиакомпании по 20 направлениям в 11 странах."В сентябре из аэропорта было выполнено 163 прямых регулярных рейса. С 31 октября наш стратегический партнер Wizz Air возобновит прямые рейсы из Кутаиси в Барселону. Это будет единственный прямой маршрут, который свяжет Грузию с Испанией", – заявила директор Объединения Тамар АрчуадзеРегулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля этого года. Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта.Тбилисский международный аэропорт вновь попал в десятку лучших Восточной Европы >>Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.В октябре из международного аэропорта Кутаиси будет выполнен 121 регулярный рейс в Европу и 47 регулярных рейсов в Азию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, новости, грузия, туризм, объединение аэропортов грузии, кутаисский международный аэропорт