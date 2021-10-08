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Загруженность аэропорта в Кутаиси продолжает расти
Загруженность аэропорта в Кутаиси продолжает расти
В сентябре 2021 года Кутаисский международный аэропорт обслужил 43 926 пассажиров, тогда как в сентябре 2019 года их число составило 91 713 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T07:32+0400
2021-10-08T09:25+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В сентябре 2021 года пассажиропоток в аэропорту Кутаиси составил 48% к уровню за аналогичный период 2019 года.По информации Объединения аэропортов Грузии, в условиях пандемии в обновленном Кутаисском международном аэропорту наблюдается положительная динамика авиаперевозок.В сентябре 2021 года Кутаисский международный аэропорт обслужил 43 926 пассажиров, тогда как в сентябре 2019 года их число составило 91 713.Названы сроки запуска поездов от Кутаисского аэропорта &gt;&gt;Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления количества рейсов. В сентябре в аэропорту возобновлено 64% ​​рейсов (192 рейса).На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают три авиакомпании по 20 направлениям в 11 странах."В сентябре из аэропорта было выполнено 163 прямых регулярных рейса. С 31 октября наш стратегический партнер Wizz Air возобновит прямые рейсы из Кутаиси в Барселону. Это будет единственный прямой маршрут, который свяжет Грузию с Испанией", – заявила директор Объединения Тамар АрчуадзеРегулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля этого года. Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта.Тбилисский международный аэропорт вновь попал в десятку лучших Восточной Европы &gt;&gt;Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.В октябре из международного аэропорта Кутаиси будет выполнен 121 регулярный рейс в Европу и 47 регулярных рейсов в Азию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, туризм, объединение аэропортов грузии, кутаисский международный аэропорт

Загруженность аэропорта в Кутаиси продолжает расти

07:32 08.10.2021 (обновлено: 09:25 08.10.2021)
1839
© photo: photo : courtesy of UN StudioКутаисский международный аэропорт
Кутаисский международный аэропорт - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© photo: photo : courtesy of UN Studio
В сентябре 2021 года Кутаисский международный аэропорт обслужил 43 926 пассажиров, тогда как в сентябре 2019 года их число составило 91 713
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В сентябре 2021 года пассажиропоток в аэропорту Кутаиси составил 48% к уровню за аналогичный период 2019 года.
По информации Объединения аэропортов Грузии, в условиях пандемии в обновленном Кутаисском международном аэропорту наблюдается положительная динамика авиаперевозок.
В сентябре 2021 года Кутаисский международный аэропорт обслужил 43 926 пассажиров, тогда как в сентябре 2019 года их число составило 91 713.
Названы сроки запуска поездов от Кутаисского аэропорта >>
Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления количества рейсов. В сентябре в аэропорту возобновлено 64% ​​рейсов (192 рейса).
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают три авиакомпании по 20 направлениям в 11 странах.
"В сентябре из аэропорта было выполнено 163 прямых регулярных рейса. С 31 октября наш стратегический партнер Wizz Air возобновит прямые рейсы из Кутаиси в Барселону. Это будет единственный прямой маршрут, который свяжет Грузию с Испанией", – заявила директор Объединения Тамар Арчуадзе
Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля этого года. Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта.
Тбилисский международный аэропорт вновь попал в десятку лучших Восточной Европы >>
Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.
В октябре из международного аэропорта Кутаиси будет выполнен 121 регулярный рейс в Европу и 47 регулярных рейсов в Азию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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