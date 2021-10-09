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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией.
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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 844
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 844
За последние 24 часа от коронавируса скончались 29 человек, вылечились 814 пациентов 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T11:02+0400
2021-10-09T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 844. Скончались 29 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 631 563 случая заражения.В Грузии будут вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет с хроническими заболеваниями&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 814 человек, с начала пандемии – 598 468. Скончались 9 221.За сутки сделано 38 042 теста, из которых 23 889 на антиген и 14 153 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 7,48%, за последние 14 дней – 7,48%, за последние семь дней – 7,01%.К этому времени в Грузии сделано 1 862 753 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 9 457.В карантине в данное время находятся 67 человек, в стационарах – 4 203, в ковид-гостиницах – 667.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 844

11:02 09.10.2021 (обновлено: 11:21 09.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
За последние 24 часа от коронавируса скончались 29 человек, вылечились 814 пациентов
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 844. Скончались 29 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 631 563 случая заражения.
В Грузии будут вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет с хроническими заболеваниями>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 814 человек, с начала пандемии – 598 468. Скончались 9 221.
За сутки сделано 38 042 теста, из которых 23 889 на антиген и 14 153 ПЦР-теста.
Показатель инфицирования: за сутки – 7,48%, за последние 14 дней – 7,48%, за последние семь дней – 7,01%.
К этому времени в Грузии сделано 1 862 753 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 9 457.
В карантине в данное время находятся 67 человек, в стационарах – 4 203, в ковид-гостиницах – 667.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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