https://sputnik-georgia.ru/20211009/eksport-gruzinskogo-vina-prodolzhaet-rasti--novaya-statistika-260383627.html

Экспорт грузинского вина продолжает расти – новая статистика

Экспорт грузинского вина продолжает расти – новая статистика

Экспорт из Грузии вина, бренди, чачи и спирта для бренди составил порядка 270 миллионов долларов 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T09:01+0400

2021-10-09T09:01+0400

2021-10-09T09:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузия за девять месяцев 2021 года экспортировала 72,5 миллиона бутылок вина, из них более 43 миллионов в Россию, говорится в сообщении Национального агентства вина министерства сельского хозяйства Грузии."По данным за девять месяцев 2021 года Грузия экспортировала до 72,5 миллиона бутылок вина (0,75 литра) в 60 стран, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", – говорится в сообщении.Когда доходы Грузии от экспорта вина превысят миллиард долларов >>При этом стоимость экспортированной продукции с января по сентябрь текущего года составила 168 миллионов долларов, что на 11% больше показателя прошлого года.По данным Национального агентства вина, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина вновь находится Россия, куда было экспортировано более 43 миллионов бутылок вина. Рост экспорта в эту страну составил 7%.В пятерку стран, покупающих грузинское вино в больших объемах, также входят Украина, Польша, Китай и Казахстан.Экспорт производили 397 винных компаний.По данным ведомства, за отчетный период экспорт бренди составил порядка 25,5 миллиона бутылок (0,5 литра), а чачи – 660 тысяч. В денежном выражении экспорт бренди составил 47,5 миллиона долларов, что на 7% больше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, а экспорт чачи – 1,7 миллиона долларов, на 84% больше аналогичного периода 2020 года.Как россияне выбирают вино - исследование Роскачества >>В целом за девять месяцев 2021 года в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил порядка 270 миллионов долларов, что на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, грузинское вино, национальное агентство вина, экспорт вина, вино и виноделие грузии