https://sputnik-georgia.ru/20211010/buduschiy-mer-ne-sdal-ekzamen---soratniki-nedovolny-meliya-260419601.html
"Будущий мэр" не сдал экзамен? - соратники недовольны Мелия
"Будущий мэр" не сдал экзамен? - соратники недовольны Мелия
Мелия, как будущий мэр Тбилиси, должен был быть сегодня на проспекте Руставели, считает Чарквиани 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T23:27+0400
2021-10-10T23:27+0400
2021-10-10T23:33+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Лидер партии "Закон и справедливость", основатель "Народного движения" в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Тако Чарквини недовольна тем, что председатель "Единого национального движения" Ника Мелия не присоединился сегодня к акции с требованием освободить Саакашвили из тюрьмы.Члены "Народного движения" и их лидер Тако Чарквиани провели в воскресенье вечером акцию с требованием досрочных парламентских выборов и освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На акции у здания парламента в Тбилиси собралось несколько сотен человек. Накануне акции Чарквиани говорила о нескольких тысячах сторонников, которые должны были прийти на митинг.По словам Чарквиани, Мелия, как будущий мэр Тбилиси, должен был быть сегодня на проспекте Руставели, как это сделал его однопартиец Гия Барамидзе.Чарквиани также отметила, что, в отличие от сына, Анзор Мелия "сдавал экзамен для Тбилиси сотни раз"."Национальное движение" анонсирует масштабную акцию в поддержку Саакашвили в Тбилиси >>Она также предупредила Нику Мелия, что Тбилиси может выставить ему "двойку" на втором туре выборов мэра Тбилиси, который пройдет 30 октября.По ее словам, несмотря на это, она обязательно придет на акцию "Единого национального движения", которая запланирована на 14 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, выборы мэра тбилиси
"Будущий мэр" не сдал экзамен? - соратники недовольны Мелия
23:27 10.10.2021 (обновлено: 23:33 10.10.2021)
Мелия, как будущий мэр Тбилиси, должен был быть сегодня на проспекте Руставели, считает Чарквиани
ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Лидер партии "Закон и справедливость", основатель "Народного движения" в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Тако Чарквини недовольна тем, что председатель "Единого национального движения" Ника Мелия не присоединился сегодня к акции с требованием освободить Саакашвили из тюрьмы.
Члены "Народного движения" и их лидер Тако Чарквиани провели в воскресенье вечером акцию с требованием досрочных парламентских выборов и освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На акции у здания парламента в Тбилиси собралось несколько сотен человек. Накануне акции Чарквиани говорила о нескольких тысячах сторонников, которые должны были прийти на митинг.
По словам Чарквиани, Мелия, как будущий мэр Тбилиси, должен был быть сегодня на проспекте Руставели, как это сделал его однопартиец Гия Барамидзе.
"Я говорю тебе это как предупреждение, ты, мой будущий мэр Тбилиси, должен был стоять сегодня здесь, как стоит Гия Барамидзе, ты не смог сдать экзамен", - обратилась Чарквиани к Мелия.
Чарквиани также отметила, что, в отличие от сына, Анзор Мелия "сдавал экзамен для Тбилиси сотни раз".
Она также предупредила Нику Мелия, что Тбилиси может выставить ему "двойку" на втором туре выборов мэра Тбилиси, который пройдет 30 октября.
По ее словам, несмотря на это, она обязательно придет на акцию "Единого национального движения", которая запланирована на 14 октября.
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