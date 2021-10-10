https://sputnik-georgia.ru/20211010/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na-2-490-260405839.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 2 490

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 2 490

За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, вылечились 2 056 пациентов 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T10:55+0400

2021-10-10T10:55+0400

2021-10-10T11:51+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259991977_0:0:2469:1389_1920x0_80_0_0_ef0184329fb671feb0ea5923b910142e.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 490. Скончались 25 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 634 053 случая заражения.В Грузии будут вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет с хроническими заболеваниями>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 056 человек, с начала пандемии – 600 524. Скончались 9 246.За сутки сделано 30 149 тестов, из которых 17 500 на антиген и 12 649 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 8,26%, за последние 14 дней – 6,12%, за последние семь дней – 7,36%.К этому времени в Грузии сделано 1 871 116 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 964.В карантине в настоящее время находятся 68 человек, в стационарах – 4 328, в ковид-гостиницах – 672.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19