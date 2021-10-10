https://sputnik-georgia.ru/20211010/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na-2-490-260405839.html
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 2 490
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 2 490
За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, вылечились 2 056 пациентов 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T10:55+0400
2021-10-10T10:55+0400
2021-10-10T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 490. Скончались 25 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 634 053 случая заражения.В Грузии будут вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет с хроническими заболеваниями>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 056 человек, с начала пандемии – 600 524. Скончались 9 246.За сутки сделано 30 149 тестов, из которых 17 500 на антиген и 12 649 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 8,26%, за последние 14 дней – 6,12%, за последние семь дней – 7,36%.К этому времени в Грузии сделано 1 871 116 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 964.В карантине в настоящее время находятся 68 человек, в стационарах – 4 328, в ковид-гостиницах – 672.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 2 490
10:55 10.10.2021 (обновлено: 11:51 10.10.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, вылечились 2 056 пациентов
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 490. Скончались 25 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 634 053 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 056 человек, с начала пандемии – 600 524. Скончались 9 246.
За сутки сделано 30 149 тестов, из которых 17 500 на антиген и 12 649 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 8,26%, за последние 14 дней – 6,12%, за последние семь дней – 7,36%.
К этому времени в Грузии сделано 1 871 116 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 6 964.
В карантине в настоящее время находятся 68 человек, в стационарах – 4 328, в ковид-гостиницах – 672.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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