https://sputnik-georgia.ru/20211010/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-ne-khvatilo-agressii-i-samootdachi-260406641.html

Главный тренер сборной Грузии по футболу: не хватило агрессии и самоотдачи

Главный тренер сборной Грузии по футболу: не хватило агрессии и самоотдачи

С одним баллом сборная Грузии замыкает группу и после домашнего проигрыша Греции лишилась уже и математических шансов даже на третье место 10.10.2021, Sputnik Грузия

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грузия

греция

футбол

сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль остался недоволен игрой своих подопечных в отборочном матче ЧМ-2022, в котором Грузия уступила Греции 0:2."Я очень недоволен первым получасом игры. Нам не хватало агрессии и самоотдачи. Повторял и повторяю – только таланта и техники в футболе недостаточно. Максимально выкладываться необходимо на протяжении всех 90 минут матча. В сборной много талантливых футболистов, но играть хорошо только в конкретных моментах – это недопустимо. Надеюсь, они этому научатся", - заявил Саньоль журналистам.Также французский специалист провел параллель между весенними и осенними отборочными матчами. В марте сборная Грузии уступила Испании (1:2), Швеции (0:1) и сыграла вничью с Грецией на выезде (1:1). Несмотря на два поражения, команда показала отличный и качественный футбол. В сентябре же сборная Грузии проиграла Косово (0:1), Испании (0:4), а также Болгарии (1:4) в тест-матче."Весенние и осенние матчи отличаются друг от друга. Тогда мы показали, что можем сыграть качественно. Сейчас этого не произошло - значит чего-то не хватало. Мне кажется – самоотдачи. Да, в какой-то степени нам не повезло. Мы проиграли из-за пенальти, назначенного на последней минуте. Но это футбол, и судьбу матча решают даже незначительные ошибки. Из-за этого мы проиграли Испании, Швеции, Греции. Все это отражается и на моральном состоянии игроков", - отметил Саньоль.Футбольный матч Грузия-Греция пройдет без зрителей из-за трагедии в Батуми >>В шести матчах отборочной группы "В" сборная Грузии потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью с Грецией (1:1). С одним баллом наша команда замыкает группу и после домашнего проигрыша Греции лишилась уже и математических шансов даже на третье место.Следующий отборочный матч ЧМ-2022 сборная Грузии проведет 12 октября в Приштине против Косово.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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