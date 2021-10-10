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Один брат убит, второй ранен - что произошло в Батуми?
Один брат убит, второй ранен - что произошло в Батуми?
Мужчины недавно вернулись из Польши, куда поехали на заработки, и, вероятно, конфликт был связан с деньгами 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T23:34+0400
2021-10-10T23:34+0400
2021-10-10T23:40+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Ссора между соседями в Батуми вылилась в убийство, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.По данным ведомства, случай произошел вечером 8 октября, однако информация о происшествии попала в СМИ только спустя двое суток.В МВД не стали сообщать деталей происшествия, уточнив лишь, что ведется поиск предполагаемого убийцы. Следствие по статье 108 УК Грузии - "Умышленное убийство".Пять жителей Гори задержаны по подозрению в групповом убийстве >>По данным СМИ, инцидент произошел на улице Пиросмани. В двух братьев стрелял пьяный сосед. Один из раненых погиб, другой был доставлен в клинику. По имеющейся информации, его состояние тяжелое.По словам соседей, все трое мужчин недавно вернулись из Польши, куда поехали на заработки. Вероятно, конфликт был связан с деньгами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
Один брат убит, второй ранен - что произошло в Батуми?
23:34 10.10.2021 (обновлено: 23:40 10.10.2021)
Мужчины недавно вернулись из Польши, куда поехали на заработки, и, вероятно, конфликт был связан с деньгами
ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik.
Ссора между соседями в Батуми вылилась в убийство, информацию Sputnik Грузия
подтвердили в МВД Грузии.
По данным ведомства, случай произошел вечером 8 октября, однако информация о происшествии попала в СМИ только спустя двое суток.
В МВД не стали сообщать деталей происшествия, уточнив лишь, что ведется поиск предполагаемого убийцы. Следствие по статье 108 УК Грузии - "Умышленное убийство".
По данным СМИ, инцидент произошел на улице Пиросмани. В двух братьев стрелял пьяный сосед. Один из раненых погиб, другой был доставлен в клинику. По имеющейся информации, его состояние тяжелое.
По словам соседей, все трое мужчин недавно вернулись из Польши, куда поехали на заработки. Вероятно, конфликт был связан с деньгами.
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