https://sputnik-georgia.ru/20211010/odin-brat-ubit-vtoroy-ranen---chto-proizoshlo-v-batumi-260419938.html

Один брат убит, второй ранен - что произошло в Батуми?

Один брат убит, второй ранен - что произошло в Батуми?

Мужчины недавно вернулись из Польши, куда поехали на заработки, и, вероятно, конфликт был связан с деньгами 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Ссора между соседями в Батуми вылилась в убийство, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.По данным ведомства, случай произошел вечером 8 октября, однако информация о происшествии попала в СМИ только спустя двое суток.В МВД не стали сообщать деталей происшествия, уточнив лишь, что ведется поиск предполагаемого убийцы. Следствие по статье 108 УК Грузии - "Умышленное убийство".Пять жителей Гори задержаны по подозрению в групповом убийстве >>По данным СМИ, инцидент произошел на улице Пиросмани. В двух братьев стрелял пьяный сосед. Один из раненых погиб, другой был доставлен в клинику. По имеющейся информации, его состояние тяжелое.По словам соседей, все трое мужчин недавно вернулись из Польши, куда поехали на заработки. Вероятно, конфликт был связан с деньгами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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происшествия, новости, грузия