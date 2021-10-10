https://sputnik-georgia.ru/20211010/polnostyu-vaktsinirovany-v-gruzii-ot-koronavirusa-30-vzroslogo-naseleniya-260420512.html
Полностью вакцинированы в Грузии от коронавируса 30% взрослого населения
Полностью вакцинированы в Грузии от коронавируса 30% взрослого населения
Одной дозой вакцинированы более одного миллиона человек, что составляет 35,2% взрослого населения 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T23:58+0400
2021-10-10T23:58+0400
2021-10-11T00:41+0400
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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 871 014 человек, что составляет 30% взрослого населения, данные на 10 октября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 10 октября было сделано 1 871 116 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 000 102 человека, что составляет 35,2% взрослого населения.Пятая волна коронавируса может начаться в Грузии уже на следующей неделе - считает врач >>Накануне прививки против коронавируса сделали 6 964 человека, днем ранее 8 октября - 9 457 человек, 7 октября - 8 331, 6 октября - 7 815.В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, но массовый характер кампания приобрела только 5 июля. В настоящее время для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.Минздрав Грузии принял решение начать вакцинацию лиц старше 12 лет. На данном этапе речь идет о подростках с хроническими заболеваниями.В последнее время темпы вакцинации сильно замедлились.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Полностью вакцинированы в Грузии от коронавируса 30% взрослого населения
23:58 10.10.2021 (обновлено: 00:41 11.10.2021)
Одной дозой вакцинированы более одного миллиона человек, что составляет 35,2% взрослого населения
ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik.
Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 871 014 человек, что составляет 30% взрослого населения, данные на 10 октября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья
(NCDC).
По данным Центра, всего к 10 октября было сделано 1 871 116 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 000 102 человека, что составляет 35,2% взрослого населения.
Накануне прививки против коронавируса сделали 6 964 человека, днем ранее 8 октября - 9 457 человек, 7 октября - 8 331, 6 октября - 7 815.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, но массовый характер кампания приобрела только 5 июля. В настоящее время для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.
Минздрав Грузии принял решение начать вакцинацию лиц старше 12 лет. На данном этапе речь идет о подростках с хроническими заболеваниями.
В последнее время темпы вакцинации сильно замедлились.
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