https://sputnik-georgia.ru/20211010/polnostyu-vaktsinirovany-v-gruzii-ot-koronavirusa-30-vzroslogo-naseleniya-260420512.html

Полностью вакцинированы в Грузии от коронавируса 30% взрослого населения

Полностью вакцинированы в Грузии от коронавируса 30% взрослого населения

Одной дозой вакцинированы более одного миллиона человек, что составляет 35,2% взрослого населения 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T23:58+0400

2021-10-10T23:58+0400

2021-10-11T00:41+0400

четвертая волна

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грузия

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коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 871 014 человек, что составляет 30% взрослого населения, данные на 10 октября публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 10 октября было сделано 1 871 116 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 000 102 человека, что составляет 35,2% взрослого населения.Пятая волна коронавируса может начаться в Грузии уже на следующей неделе - считает врач >>Накануне прививки против коронавируса сделали 6 964 человека, днем ранее 8 октября - 9 457 человек, 7 октября - 8 331, 6 октября - 7 815.В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, но массовый характер кампания приобрела только 5 июля. В настоящее время для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.Минздрав Грузии принял решение начать вакцинацию лиц старше 12 лет. На данном этапе речь идет о подростках с хроническими заболеваниями.В последнее время темпы вакцинации сильно замедлились.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19