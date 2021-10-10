https://sputnik-georgia.ru/20211010/pyataya-volna-koronavirusa-mozhet-nachatsya-v-gruzii-uzhe-na-sleduyuschey-nedele---schitaet-vrach-260417079.html

Пятая волна коронавируса может начаться в Грузии уже на следующей неделе - считает врач

Пятая волна коронавируса может начаться в Грузии уже на следующей неделе - считает врач

Холодная погода в ноябре должна была стать периодом активации респираторных вирусов, но рост начался намного раньше, считает врач 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T20:09+0400

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ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Если на следующей неделе сохранится тенденция к увеличению подтвержденных случаев коронавируса, это станет началом пятой волны в Грузии, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.По его словам, в последние дни наблюдается тревожный рост новых случаев.Можно ли делать прививку от гриппа после коронавируса: противопоказания >>"Этот рост очень тревожный. По нашему прогнозу, такой рост случаев мог быть пятой волной в ноябре-декабре, и мы думали, что холодная погода будет периодом активации респираторных вирусов, но рост начался намного раньше. Следующая неделя будет иметь решающее значение, если эта тенденция сохранится. Можно сказать, что это уже начало пятой волны", - сказал Чхаидзе.Ранее в Минздраве Грузии заявили, что начало пятой волны коронавируса в Грузии может быть связано с появлением новых штаммов, отсутствием у населения необходимого уровня массового иммунитета и несоблюдением рекомендаций.Четвертая волна коронавируса стала для Грузии самой тяжелой – в разы увеличилось число заразившихся, попавших в больницу и умерших. Довольно часто жертвами нового штамма становятся беременные женщины и дети. Максимальный показатель четвертой волны – 6 208 случаев – был зафиксирован 17 августа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19