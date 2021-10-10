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Состояние выжившего под обломками рухнувшего дома жителя Батуми улучшилось
Состояние выжившего под обломками рухнувшего дома жителя Батуми улучшилось
Пациент все еще находится в отделении интенсивной терапии, но в ближайшее время его могут перевести в палату 10.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-10T11:28+0400
2021-10-10T12:59+0400
происшествия
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батуми
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Состояние 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, пострадавшего в результате обрушения дома в Батуми, улучшилось.По словам врачей из клиники "Медцентр", куда был доставлен пострадавший, пациента уже сняли с аппарата ИВЛ."Наблюдается положительная динамика, он контактный и больше не на искусственном дыхании. Пациент все еще находится в отделении интенсивной терапии, но в ближайшее время его могут перевести в палату, "- заявил представитель клиники в эфире Первого канала.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей.По решению премьер-министра Грузии, понедельник, 11 октября, в Грузии объявлен Днем траура.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211009/glava-mvd-gruzii-raboty-po-raschistke-zavalov-obrushennogo-doma-v-batumi-priostanovleny-260397885.html
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происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми

Состояние выжившего под обломками рухнувшего дома жителя Батуми улучшилось

11:28 10.10.2021 (обновлено: 12:59 10.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliСпасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми. Скорая помощь и медики
Спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми. Скорая помощь и медики - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Пациент все еще находится в отделении интенсивной терапии, но в ближайшее время его могут перевести в палату
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Состояние 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, пострадавшего в результате обрушения дома в Батуми, улучшилось.
По словам врачей из клиники "Медцентр", куда был доставлен пострадавший, пациента уже сняли с аппарата ИВЛ.
"Наблюдается положительная динамика, он контактный и больше не на искусственном дыхании. Пациент все еще находится в отделении интенсивной терапии, но в ближайшее время его могут перевести в палату, "- заявил представитель клиники в эфире Первого канала.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей.
По решению премьер-министра Грузии, понедельник, 11 октября, в Грузии объявлен Днем траура.
Вахтанг Гомелаури на месте обрушения жилого дома - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
Глава МВД Грузии: существует угроза обрушения другой части жилого дома в Батуми
9 октября, 17:29
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МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до десяти лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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