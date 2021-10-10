https://sputnik-georgia.ru/20211010/sostoyanie-vyzhivshego-pod-oblomkami-rukhnuvshego-doma-zhitelya-batumi-uluchshilos-260406335.html

Состояние выжившего под обломками рухнувшего дома жителя Батуми улучшилось

Состояние выжившего под обломками рухнувшего дома жителя Батуми улучшилось

Пациент все еще находится в отделении интенсивной терапии, но в ближайшее время его могут перевести в палату 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T11:28+0400

2021-10-10T11:28+0400

2021-10-10T12:59+0400

происшествия

новости

грузия

батуми

обрушение жилого дома в батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260384600_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0bc132d72b2e838621075f51e84676f4.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Состояние 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, пострадавшего в результате обрушения дома в Батуми, улучшилось.По словам врачей из клиники "Медцентр", куда был доставлен пострадавший, пациента уже сняли с аппарата ИВЛ."Наблюдается положительная динамика, он контактный и больше не на искусственном дыхании. Пациент все еще находится в отделении интенсивной терапии, но в ближайшее время его могут перевести в палату, "- заявил представитель клиники в эфире Первого канала.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей.По решению премьер-министра Грузии, понедельник, 11 октября, в Грузии объявлен Днем траура.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211009/glava-mvd-gruzii-raboty-po-raschistke-zavalov-obrushennogo-doma-v-batumi-priostanovleny-260397885.html

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми