https://sputnik-georgia.ru/20211010/tsik-gruziya-otchitalsya-o-rezultatakh-perescheta-golosov-izbiratelnymi-komissiyami-260413757.html

ЦИК Грузии отчитался о результатах пересчета голосов избирательными комиссиями

ЦИК Грузии отчитался о результатах пересчета голосов избирательными комиссиями

Было пересчитано в общей сложности 554 избирательных участка, где у отдельных кандидатов немного изменилось количество голосов 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T17:12+0400

2021-10-10T17:12+0400

2021-10-10T17:50+0400

местные выборы в грузии 2021

общество

новости

грузия

цик грузии

местные выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124378_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_531f1b663521aea0f2c39fa398363275.jpg

ТБИЛИСИ, 10 октября - Sputnik. Пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани представила информацию о пересчете результатов выборов участковыми избирательными комиссиями.По словам Иоселиани, по рекомендации председателя ЦИК пересчитаны результаты 258 участковых избирательных комиссий, подробная статистика по пересчету вскоре будет доступна на сайте ЦИК.После пересчета было выявлено, что в трех избирательных округах - Дманиси, Цхалтубо и Мартвили, не было кворума и, как следствие, процедура пересчета голосов не проводилась на 12 избирательных участках указанных округов.Глава ЦИК Грузии просит избирательные комиссии пересчитать голоса >>Кроме того, в 68 окружных избирательных комиссиях по рекомендации председателя ЦИК подсчитали результаты тех участковых избирательных комиссий, в которых были жалобы с просьбой о пересчете или пересмотре результатов, поданные организациями-наблюдателями с многолетним опытом наблюдения за выборами, где в итоговых протоколах было зафиксировано большое количество недействительных бюллетеней по конкретным округам, а также там, где сумма недействительных бюллетеней и фактических голосов в итоговых протоколах превышала количество избирателей, принявших участие в голосовании, на пять."До 9 октября избирательные бюллетени 360 избирательных участков 72 избирательных округов (данные 1080 итоговых протоколов) были подсчитаны методом случайной выборки. В результате пересчета не изменились данные 239 избирательных участков, что составляет 66,7% от количества пересчитанных избирательных участков. Незначительно изменились данные по 121 избирательному участку", - заявила Иоселиани.При этом окружные избирательные комиссии по собственной инициативе также на основании обращений пересчитали результаты 194 избирательных участков."До 9 октября было пересчитано в общей сложности 554 избирательных участка, где отдельные кандидаты или организации немного увеличили или уменьшили количество голосов. Подробная статистика по бюллетеням, подсчитанным до 9 октября, доступна на сайте ЦИК. На данный момент пересчитаны итоги работы 812 участковых избирательных комиссий", - сказала Иоселиани.День голосования прошел в Грузии 2 октября. В этот день жители городов и районов выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Второй тур выборов в Грузии состоится в четвертую субботу после проведения первого тура - 30 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, цик грузии, местные выборы