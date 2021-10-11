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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1530
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1530
За последние 24 часа от коронавируса скончались 23 человека, вылечились 1 848 пациентов, а с начала пандемии – 602 372 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T10:54+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 530. Скончались 23 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 635 583 случая заражения. Полностью вакцинированы в Грузии от коронавируса 30% взрослого населения&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 848 человек, с начала пандемии – 602 372. Скончались 9 269.За сутки сделано 17 711 тестов, в том числе 11 033 на антиген и 6 678 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 8,64%, за последние 14 дней – 6,25%, за последние семь дней – 7,6%.К этому времени в Грузии сделано 1 874 845 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 442.В карантине в данное время находится 71 человек, в стационарах – 4 514, в ковид-гостиницах – 703.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1530

10:54 11.10.2021 (обновлено: 11:09 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
За последние 24 часа от коронавируса скончались 23 человека, вылечились 1 848 пациентов, а с начала пандемии – 602 372
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 530. Скончались 23 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 635 583 случая заражения.
Полностью вакцинированы в Грузии от коронавируса 30% взрослого населения>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 848 человек, с начала пандемии – 602 372. Скончались 9 269.
За сутки сделано 17 711 тестов, в том числе 11 033 на антиген и 6 678 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 8,64%, за последние 14 дней – 6,25%, за последние семь дней – 7,6%.
К этому времени в Грузии сделано 1 874 845 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 442.
В карантине в данное время находится 71 человек, в стационарах – 4 514, в ковид-гостиницах – 703.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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