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Эпидемиолог возмущен нежеланием педагогов вакцинироваться
Эпидемиолог возмущен нежеланием педагогов вакцинироваться
Из-за распространения коронавируса в столице Грузии на карантин перевели 55 детских садов. Карантинный срок составляет 12 дней 11.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Педагоги, которые отказываются вакцинироваться, подвергают опасности своих воспитанников, считает глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.Из-за распространения коронавируса в столице Грузии на карантин перевели 55 детских садов. Карантинный срок составляет 12 дней.Как отметили в Агентстве по управлению детскими садами, государственные дошкольные учреждения грузинской столицы работают с учетом рекомендаций, введенных Минздравом страны. Поэтому, согласно протоколу, даже в случае выявления одного случая инфицирования COVID-19, детский сад переходит в карантин, а лица, имеющие контакт с инфицированным, – в самоизоляцию.В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов, в которых учится более 61 тысячи детей.Полностью вакцинированы в Грузии от коронавируса 30% взрослого населения &gt;&gt;По последней информации, в Грузии за минувшие сутки выявили 1 530 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выявлено более 635 тысяч случаев коронавируса, более 602 тысяч выздоровели, 9 269 скончались.Всего в Грузии сделано 1 874 845 прививок от коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Эпидемиолог возмущен нежеланием педагогов вакцинироваться

21:46 11.10.2021 (обновлено: 21:57 11.10.2021)
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© Government of GeorgiaТенгиз Церцвадзе
Тенгиз Церцвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© Government of Georgia
Из-за распространения коронавируса в столице Грузии на карантин перевели 55 детских садов. Карантинный срок составляет 12 дней
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Педагоги, которые отказываются вакцинироваться, подвергают опасности своих воспитанников, считает глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
Из-за распространения коронавируса в столице Грузии на карантин перевели 55 детских садов. Карантинный срок составляет 12 дней.

"Не существует двух мнений о том, что вакцинация родителей, сотрудников школ и учреждений имеет решающее значение. Многие страны ввели обязательную вакцинацию учителей. Мы пытались это сделать, разобраться, но большое количество учителей резко протестовали, что недопустимо. Они говорят, что не желают распространения коронавируса и высокой смертности, но, с другой стороны, они ничего не делают для этого", - заявил эпидемиолог в эфире Первого канала.

Как отметили в Агентстве по управлению детскими садами, государственные дошкольные учреждения грузинской столицы работают с учетом рекомендаций, введенных Минздравом страны. Поэтому, согласно протоколу, даже в случае выявления одного случая инфицирования COVID-19, детский сад переходит в карантин, а лица, имеющие контакт с инфицированным, – в самоизоляцию.
В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов, в которых учится более 61 тысячи детей.
Полностью вакцинированы в Грузии от коронавируса 30% взрослого населения >>
По последней информации, в Грузии за минувшие сутки выявили 1 530 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выявлено более 635 тысяч случаев коронавируса, более 602 тысяч выздоровели, 9 269 скончались.
Всего в Грузии сделано 1 874 845 прививок от коронавируса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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