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Нападающий сборной Косово: "Мы должны обыграть Грузию"

Нападающий сборной Косово: "Мы должны обыграть Грузию"

Обе команды потеряли все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022 года, и поэтому предстоящий матч будет похож на товарищескую игру в рамках отборочного турнира 11.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Нападающий сборной Косово и римского "Лацио" Ведат Мурики считает, что его команда должна обыграть Грузию в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.Поделился нападающий своим мнением и о сборной Грузии."Мы обыграли Грузию на выезде, но это не значит, что мы недооцениваем соперника. Знаю, матч получится непростым. Но мы изучили сборную Грузии, мы знаем наши сильные стороны, и уверен, завтра мы победим", - подчеркнул Мурики.Тренер сборной Грузии: "Косово – сильная команда, а футболисты играют сердцем" >>В сентябре сборная Грузии в Батуми уступила Косово с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в той встрече забил как раз Мурики.Что касается турнирного положения в группе "В", то после шести матчей у сборной Грузии одно очко и последнее место, а у Косово четыре балла и четвертая позиция.Обе команды потеряли все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022 года. Предстоящий матч формально хоть и будет носить официальный статус, больше будет похож на товарищескую игру в рамках отборочного турнира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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