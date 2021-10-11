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Нападающий сборной Косово: "Мы должны обыграть Грузию"
Нападающий сборной Косово: "Мы должны обыграть Грузию"
Обе команды потеряли все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022 года, и поэтому предстоящий матч будет похож на товарищескую игру в рамках отборочного турнира 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T23:47+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Нападающий сборной Косово и римского "Лацио" Ведат Мурики считает, что его команда должна обыграть Грузию в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.Поделился нападающий своим мнением и о сборной Грузии."Мы обыграли Грузию на выезде, но это не значит, что мы недооцениваем соперника. Знаю, матч получится непростым. Но мы изучили сборную Грузии, мы знаем наши сильные стороны, и уверен, завтра мы победим", - подчеркнул Мурики.Тренер сборной Грузии: "Косово – сильная команда, а футболисты играют сердцем" >>В сентябре сборная Грузии в Батуми уступила Косово с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в той встрече забил как раз Мурики.Что касается турнирного положения в группе "В", то после шести матчей у сборной Грузии одно очко и последнее место, а у Косово четыре балла и четвертая позиция.Обе команды потеряли все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022 года. Предстоящий матч формально хоть и будет носить официальный статус, больше будет похож на товарищескую игру в рамках отборочного турнира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, футбол, сборная грузии по футболу, косово
Нападающий сборной Косово: "Мы должны обыграть Грузию"
Обе команды потеряли все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022 года, и поэтому предстоящий матч будет похож на товарищескую игру в рамках отборочного турнира
ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Нападающий сборной Косово и римского "Лацио" Ведат Мурики считает, что его команда должна обыграть Грузию в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу, несмотря на отсутствие турнирной мотивации.
"Мы собираемся обыграть Грузию, но для этого нам необходимо проявить наши лучшие качества. Для нас важно победить, даже несмотря на то, что набранные три очка никак не отразятся на турнирном положении. В команде отличное настроение, и все ребята настроены очень решительно", - приводит слова Мурики пресс-служба федерации футбола Косово.
Поделился нападающий своим мнением и о сборной Грузии.
"Мы обыграли Грузию на выезде, но это не значит, что мы недооцениваем соперника. Знаю, матч получится непростым. Но мы изучили сборную Грузии, мы знаем наши сильные стороны, и уверен, завтра мы победим", - подчеркнул Мурики.
В сентябре сборная Грузии в Батуми уступила Косово с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в той встрече забил как раз Мурики.
Что касается турнирного положения в группе "В", то после шести матчей у сборной Грузии одно очко и последнее место, а у Косово четыре балла и четвертая позиция.
Обе команды потеряли все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022 года. Предстоящий матч формально хоть и будет носить официальный статус, больше будет похож на товарищескую игру в рамках отборочного турнира.
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