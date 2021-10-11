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Тренер сборной Грузии: "Косово – сильная команда, а футболисты играют сердцем"
Тренер сборной Грузии: "Косово – сильная команда, а футболисты играют сердцем"
После шести матчей у сборной Грузии одно очко и последнее место, а у Косово четыре балла и четвертая позиция 11.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что в предстоящем отборочном матче ЧМ-2022 против Косово, который состоится 12 октября в Приштине, его подопечным надо постараться улучшить имидж."Домашнее поражение от Косово нас разочаровало, и сейчас я жду от своих футболистов, чтобы они улучшили свой имидж. Надеюсь, что у нас получится хорошо сыграть. Не хочу много рассуждать о сопернике. Как и у любой сборной, у них есть сильные и слабые стороны. Скажу лишь то, что в первой игре я увидел – Косово - хорошая команда, с хорошими футболистами, которые играют сердцем", - заявил Саньоль на предматчевой пресс-конференции.Шота Арвеладзе обратился к лидерам сборной Грузии по футболу &gt;&gt;В сентябре сборная Грузии в Батуми уступила Косово с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в той встрече забил Ведат Мурики.Что касается турнирного положения в группе "В", то после шести матчей у сборной Грузии одно очко и последнее место, а у Косово четыре балла и четвертая позиция.Косово – Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу &gt;&gt;Обе команды потеряли все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022 года. Предстоящий матч формально хоть и будет носить официальный статус, больше будет похож на товарищескую игру в рамках отборочного турнира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, сборная грузии по футболу, косово

Тренер сборной Грузии: "Косово – сильная команда, а футболисты играют сердцем"

22:18 11.10.2021 (обновлено: 23:21 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovВилли Саньоль
Вилли Саньоль - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
После шести матчей у сборной Грузии одно очко и последнее место, а у Косово четыре балла и четвертая позиция
ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что в предстоящем отборочном матче ЧМ-2022 против Косово, который состоится 12 октября в Приштине, его подопечным надо постараться улучшить имидж.
"Домашнее поражение от Косово нас разочаровало, и сейчас я жду от своих футболистов, чтобы они улучшили свой имидж. Надеюсь, что у нас получится хорошо сыграть. Не хочу много рассуждать о сопернике. Как и у любой сборной, у них есть сильные и слабые стороны. Скажу лишь то, что в первой игре я увидел – Косово - хорошая команда, с хорошими футболистами, которые играют сердцем", - заявил Саньоль на предматчевой пресс-конференции.
Шота Арвеладзе обратился к лидерам сборной Грузии по футболу >>
В сентябре сборная Грузии в Батуми уступила Косово с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в той встрече забил Ведат Мурики.
Что касается турнирного положения в группе "В", то после шести матчей у сборной Грузии одно очко и последнее место, а у Косово четыре балла и четвертая позиция.
Косово – Грузия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу >>
Обе команды потеряли все шансы квалифицироваться на ЧМ-2022 года. Предстоящий матч формально хоть и будет носить официальный статус, больше будет похож на товарищескую игру в рамках отборочного турнира.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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