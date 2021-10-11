https://sputnik-georgia.ru/20211011/rumyniya-armeniya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-260423211.html

Румыния-Армения: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Румыния-Армения: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Румынии и Армении состоится 11 октября в Бухаресте и начнется в 22:45 по тбилисскому времени 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T09:36+0400

2021-10-11T09:36+0400

2021-10-11T09:36+0400

румыния

футбол

армения

прогнозы результатов футбольных матчей

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Борьба за второе место в отборочной группе "J" достигла своего апогея. На вторую путевку, дающую право участия в стыковых матчах, претендуют сразу три сборные – Северная Македония, Армения и Румыния. Лидирует в группе Германия и уступать первую позицию вряд ли станет.Три дня назад Армения имела отличную возможность для того, чтобы единолично расположиться на втором месте. В выездном матче против Исландии подопечные Хоакина Капарроса вели в счете до 77 минуты, но точный удар Йоханнессона не позволил гостям увезти три очка из Рейкьявика – пришлось довольствоваться ничьей.Осечкой Армении воспользовались македонцы, уверенно обыгравшие Лихтенштейн 4:0. Теперь у "красных львов" столько же очков, что и у Армении – 12, но они находятся на втором месте из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.Что касается Румынии, то команда Мирела Рэдойя чуть не стала автором сенсации. В матче против Германии "карпатские ребята" выиграли первый тайм, но после перерыва Гнабри и Мюллер забили два гола и оставили Румынию у "разбитого корыта".В марте, когда Армения в Ереване принимала Румынию, хозяева сделали невозможное – забили на 87 и 89 минутах и вырвали победу со счетом 3:2. Уверен, в предстоящей игре румыны приложат максимум усилий, чтобы взять реванш. В этом не сомневаются и букмекеры, предлагающие на победу хозяев коэффициент 1,6 (против 5,5 у Армении).Предстоящий матч – архиважный для обоих соперников, в котором ничего кроме победы никого не устроит. Обычно такие игры получаются напряженными, вязкими, с обилием борьбы в центре поля. Много толчков, пинков, захватов и других мелких фолов будут рвать игру на множество микроэпизодов. Мне кажется, что в этом противостоянии просматривается ставка на большое количество нарушений.Ставка: в матче будет минимум 26 фолов за 1,75.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211010/belarus--chekhiya-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-po-futbolu-260416749.html

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румыния, футбол, армения, прогнозы результатов футбольных матчей