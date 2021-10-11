https://sputnik-georgia.ru/20211011/shota-arveladze-obratilsya-k-lideram-sbornoy-gruzii-po-futbolu-260452213.html

Шота Арвеладзе обратился к лидерам сборной Грузии по футболу

Шота Арвеладзе обратился к лидерам сборной Грузии по футболу

К предстоящей встрече грузинская команда подходит после пяти подряд поражений – три в официальных матчах и два в товарищеских 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T20:34+0400

2021-10-11T20:34+0400

2021-10-11T21:29+0400

грузия

футбол

шота арвеладзе

сборная грузии по футболу

хвича кварацхелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23992/22/239922224_0:74:2000:1199_1920x0_80_0_0_3e134b6426ea81e966cd8787857843a8.jpg

ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Бывший нападающий сборной Грузии по футболу, а ныне тренер – Шота Арвеладзе, в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 между Грузией и Косово обратился к нынешним лидерам команды – Хвиче Кварацхелия и Георгию Чакветадзе.На своей странице в Facebook Арвеладзе разместил фотографию Кварацхелия и Чакветадзе с подписью: "Сейчас сложный период и от вас многое зависит. Вы должны суметь!"Сборная Грузии 12 октября проведет в Приштине отборочный матч ЧМ-2022 против Косово. К предстоящей встрече грузинская команда подходит после пяти подряд поражений – три в официальных матчах и два в товарищеских. В этих играх футболисты сборной Грузии забили только два гола.Два дня назад сборная Грузии принимала в Батуми команду Греции и уступила 0:2.Слуцкий: Кварацхелия проходит испытание вторым сезоном >>После шести матчей отборочного цикла ЧМ-2022 у сборной Грузии только одно набранное очко (выездная ничья с Грецией 1:1) и последнее место в группе "В".Шота Арвеладзе выступал за сборную Грузии на протяжении 15 лет (с 1992 по 2007 год). Он является лучшим бомбардиром сборной за всю историю. На счету форварда 26 забитых голов в 60 встречах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, футбол, шота арвеладзе, сборная грузии по футболу, хвича кварацхелия