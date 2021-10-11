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Шота Арвеладзе обратился к лидерам сборной Грузии по футболу
Шота Арвеладзе обратился к лидерам сборной Грузии по футболу
К предстоящей встрече грузинская команда подходит после пяти подряд поражений – три в официальных матчах и два в товарищеских 11.10.2021, Sputnik Грузия
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грузия
футбол
шота арвеладзе
сборная грузии по футболу
хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Бывший нападающий сборной Грузии по футболу, а ныне тренер – Шота Арвеладзе, в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 между Грузией и Косово обратился к нынешним лидерам команды – Хвиче Кварацхелия и Георгию Чакветадзе.На своей странице в Facebook Арвеладзе разместил фотографию Кварацхелия и Чакветадзе с подписью: "Сейчас сложный период и от вас многое зависит. Вы должны суметь!"Сборная Грузии 12 октября проведет в Приштине отборочный матч ЧМ-2022 против Косово. К предстоящей встрече грузинская команда подходит после пяти подряд поражений – три в официальных матчах и два в товарищеских. В этих играх футболисты сборной Грузии забили только два гола.Два дня назад сборная Грузии принимала в Батуми команду Греции и уступила 0:2.Слуцкий: Кварацхелия проходит испытание вторым сезоном &gt;&gt;После шести матчей отборочного цикла ЧМ-2022 у сборной Грузии только одно набранное очко (выездная ничья с Грецией 1:1) и последнее место в группе "В".Шота Арвеладзе выступал за сборную Грузии на протяжении 15 лет (с 1992 по 2007 год). Он является лучшим бомбардиром сборной за всю историю. На счету форварда 26 забитых голов в 60 встречах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, футбол, шота арвеладзе, сборная грузии по футболу, хвича кварацхелия

Шота Арвеладзе обратился к лидерам сборной Грузии по футболу

20:34 11.10.2021 (обновлено: 21:29 11.10.2021)
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© Facebook / photo: Shota Arveladze შოთა არველაძე
შოთა არველაძე - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© Facebook / photo: Shota Arveladze
К предстоящей встрече грузинская команда подходит после пяти подряд поражений – три в официальных матчах и два в товарищеских
ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Бывший нападающий сборной Грузии по футболу, а ныне тренер – Шота Арвеладзе, в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 между Грузией и Косово обратился к нынешним лидерам команды – Хвиче Кварацхелия и Георгию Чакветадзе.
На своей странице в Facebook Арвеладзе разместил фотографию Кварацхелия и Чакветадзе с подписью: "Сейчас сложный период и от вас многое зависит. Вы должны суметь!"
© photo: courtesy of Georgian Football Federation / FBГеоргий Чакветадзе
Георгий Чакветадзе - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
Георгий Чакветадзе
© photo: courtesy of Georgian Football Federation / FB
Сборная Грузии 12 октября проведет в Приштине отборочный матч ЧМ-2022 против Косово. К предстоящей встрече грузинская команда подходит после пяти подряд поражений – три в официальных матчах и два в товарищеских. В этих играх футболисты сборной Грузии забили только два гола.
Два дня назад сборная Грузии принимала в Батуми команду Греции и уступила 0:2.
Слуцкий: Кварацхелия проходит испытание вторым сезоном >>
После шести матчей отборочного цикла ЧМ-2022 у сборной Грузии только одно набранное очко (выездная ничья с Грецией 1:1) и последнее место в группе "В".
Шота Арвеладзе выступал за сборную Грузии на протяжении 15 лет (с 1992 по 2007 год). Он является лучшим бомбардиром сборной за всю историю. На счету форварда 26 забитых голов в 60 встречах.
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